Bakan Soylu: Kadına şiddetle mücadelede 'sivil gözetim mekanizması' kuruldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile içi ve kadına şiddetle mücadele konusunda bakanlık çalışmalarını denetlemek için 'sivil gözetim mekanizması' kurulduğunu belirtti.
26.04.2023 - 12:50 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede bakanlığımız faaliyetlerini denetlemek üzere 6 aylık bir çalışmanın sonucunda 'Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele İzleme Merkezi' (AKŞİM) kuruldu. Kurul; şiddeti önlemeye, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmaya ve uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeye yönelik çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak" ifadelerini kullandı. (DHA)