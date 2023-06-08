Bakan Özhaseki: Gece gündüz demeden uğraşacağız, yaralarımızı saracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Seçimlerden sonra bizim birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece-gündüz demeden uğraşacağız, inşallah yaralarımızı saracağız. Bir taraftan da şehircilikte; bizler kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şehirlerimize yapılması icap eden o güzel işleri de daha da nitelikli hale getirip devam ettireceğiz.” dedi.

Bakanlık görevini devralmasının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki tüm kurum, kuruluş ve iştirakleriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştiren Bakan Özhaseki, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye’nin kaybedecek birkaç saniyesi dahi olmadığını vurgulayarak, imar ve inşa çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.

“‘BİN YILIN’ DEPREMİYLE DE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Bakan Özhaseki, 6 Şubat’ta 11 ili yıkan felaketi kastederek, “Asrın depremi deniyor ama bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşılaşabileceğimiz, ‘bin yılın’ depremiyle de karşı karşıyayız. Çünkü 11 ili ilgilendiriyor. Onlarca ilçeyi, yüzlerce köyü ilgilendiriyor. Yıkım miktarı olarak da, hasar olarak da ayrı ayrı rakam verilmekle birlikte; 680 bine yakın konut, 170 bine yakın da dükkân, işyeri ve ahır gibi tek katlı birimlerden oluşan neredeyse 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması söz konusu.” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

“Bir taraftan bu çalışmaların planlanması, yani zemin etütleri yapılarak binaların sağlam yerlere taşınması, arkasından daha kimlikli binaların ortaya çıkabilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi, bunların mülkiyet sorunlarının çözülmesi, arkasından bunların ihale edilip işe başlanması, finansmanlarının temini noktasında da derin çalışmaların yapılması icap ediyor. Bu belki de normal zaman olsa, birkaç yıla sâri olarak yapılacak uzun çalışmalardır. Ama bizim o kadar bekleyecek zamanımız yok.”

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN UĞRAŞACAĞIZ. İNŞALLAH YARALARIMIZI SARACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara verdiği sözlerin olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözleri biz talimat gibi kabul ediyoruz. Bu hususta da çok hızlı davranıyoruz. 300 binden fazla bağımsız birimi inşallah zaten bir sene içerisinde teslim edeceğimizi söyledik. Kalanlarla ilgili de zaten çalışmalar devam ediyor. O çalışmalar içerisinde alternatif olarak hak sahiplerine sunabileceğimiz yeni öneriler de geliştireceğiz önümüzdeki günlerde. İnşallah sözlerimizi yerine getireceğiz. Seçimlerden sonra bizim birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız. İnşallah yaralarımızı saracağız. Bir taraftan da şehircilikte bizler kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şehirlerimize yapılması icap eden o güzel işleri de daha da nitelikli hale getirip devam ettireceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Çevre açısından da uzun ve önemli çalışmalar yapacaklarını söyleyen Bakan Özhaseki, “Sıfır Atık ile başlayan ve onun dışında devam eden birçok çalışmayı da daha görünür, daha belirgin kılarak; onları hayatın içerisine iyice girmiş vaziyette, en etkin şekilde çözmenin yollarını arayacağız. Bu amaçla da brifinglerimizi devam ettiriyoruz. Allah iyi niyetle çalışan herkesin yardımcısı olsun. Biz de inşallah bu gayretlerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.