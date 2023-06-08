Bakan Özhaseki’den Van Gölü paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu yıl belirlenen "Temiz Deniz, Temiz Dünya" teması çerçevesinde bir dizi çalışma başlatıldı. Bakanlık, çalışmalarına başlanan ‘Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı’ çerçevesinde bir tanıtım filmi hazırladı. Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen’ün rol aldığı tanıtım filmini ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Özhaseki, yaptığı paylaşımda, “Temiz deniz, temiz dünya’ için denizlerimizi ve göllerimizi koruyoruz.Başlattığımız ‘Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı’ çalışmalarıyla, dünyanın incisi Van Gölü'müzü kirliliklerden arındırıyor; ortak evimiz dünyamıza nefes aldırıyoruz” notunu paylaştı.



“800 bin yıllık turkuaz suları kirlilik tehditti altında”

Tanıtım filminin baş kahramanı dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ise dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün inci kefalleri, mikrobiyalitlere ve daha birçok gizeme ev sahipliği yaptığını belirtti. 800 bin yıllık turkuaz sularının hiç olmadığı kadar kirlilik tehditti altında olduğunu ifade eden Ercümen, “Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle ‘Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı’ çalışmaları başladı. Göllerimiz, denizlerimiz nefes alsın” dedi.