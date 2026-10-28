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Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

28.10.2026 - 20:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GAZİANTEP (İHA)

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yoğun yağış nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Kaza nedeniyle trafik akışı tamamen dururken 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre duran otoyoldaki trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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