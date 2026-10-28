Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat
Son dakika haberine göre şiddetli sağanak yağışlar birçok şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı (Edirne hariç), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
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METEOROLOJİ UYARDI: KUVVETLİ YAĞIŞA KARŞI DİKKATLİ OLALIM
Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde beklenen sağanak yağışlara değinen Macit, yağışlar sonucunda oluşacak sıkıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.
Macit, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelerine göre ülke genelinde yağışlı havanın sürmesini bekliyoruz. Bu yağışların perşembe günü Orta ve Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'nun batısında ve Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısında yerel, kuvvetli ve özellikle yer yer de şiddetli olmasını bekliyoruz.
Bu şiddetli yağışların Mersin çevrelerinde, Adana'nın batı ilçelerinde ve Antalya'nın doğusunda görülmesini bekliyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaralım. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarındaydı. Azalarak güney iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz" dedi.
"Ankara'da yağışlı bir periyoda giriyoruz"
Üç büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına değinen Macit, "Ankara'da yağışlı bir periyoda giriyoruz. 3 gün boyunca sağanak yağışlar devam ediyor. Hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. İstanbul'da da perşembe kuvvetli olmak üzere yağışların görülmesini bekliyoruz.
Hava sıcaklığı 17 ile 18 derece civarında. İzmir'de de perşembe günü yağışımız var. Hava sıcaklığı da 23 ile 24 derece civarında bekleniyor. Özellikle bu hafta boyunca da yağışlara karşı, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaralım" diye konuştu. Macit ayrıca, önümüzdeki bir hafta boyunca ülke genelinde kar yağışı beklemediklerini ifade etti.
İSTANBUL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam ederken, AKOM verilerine göre salı öğle saatlerinden beri mola veren yağışların bu gece itibarıyla yeniden başlamasının beklendiği kaydedildi. Yağışların, perşembe günü yer yer şiddetleneceğinin tahmin edildiği ifade edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM’un raporuna göre İstanbul’da yağışlı hava geri geliyor. Bu gece itibariyle başlaması öngörülen yağışların, perşembe sabah saat 08.00'den itibaren İstanbul genelinde etkisini artırarak saat 22.00'ye kadar kuvvetli rüzgarla (20-50 km/sa) birlikte yer yer şiddetli şekilde süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Yağışlı havaların geri gelmesiyle ‘Sarı Kod’ uyarısı veren AKOM'dan yapılan açıklamada, "Fırtına ve kuvvetli yağış geçişleri nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vardiya usulü nöbet sistemine geçilmesi, diğer personelin ulaşılır ve acil durumda çağırılacak şekilde olmaları, yağış öncesinde gerekli tedbirlerin alınması (çöp vb. maddelerin toplanması, baca ve mazgal temizliği yapılması), kot seviyesinin altında kalan alt geçitler, deniz kıyısındaki meydanlarımız ve daha önce su baskını yaşanmış kritik noktalarda tedbir alınması, yağmur suyu pompalarının kontrol edilmesi, yağış anında ekiplerin hazırda bekletilmesi önem arz etmektedir" denildi.
AFAD’DAN ADANA İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Adana’da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği SMS ile ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahminine göre, Adana’da yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda ise, Adana’da yarın kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, heyelan, dolu, fırtına ve hortum tehlikelerine karşı tedbirli olmaları istendi.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında yer yer altında, doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı (Edirne hariç), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve batısında (Edirne hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 13°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 14°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 11°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 11°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Mersin Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ANTALYA 15°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BURDUR 10°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 9°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 22°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 16°C, 22°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 20°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 22°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 8°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 13°C, 20°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 14°C, 17°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 14°C, 20°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C, 21°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.