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Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

28.10.2026 - 19:33Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Son dakika haberine göre şiddetli sağanak yağışlar birçok şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı (Edirne hariç), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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1

METEOROLOJİ UYARDI: KUVVETLİ YAĞIŞA KARŞI DİKKATLİ OLALIM

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde beklenen sağanak yağışlara değinen Macit, yağışlar sonucunda oluşacak sıkıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

2Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

Macit, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelerine göre ülke genelinde yağışlı havanın sürmesini bekliyoruz. Bu yağışların perşembe günü Orta ve Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'nun batısında ve Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısında yerel, kuvvetli ve özellikle yer yer de şiddetli olmasını bekliyoruz.

3Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

Bu şiddetli yağışların Mersin çevrelerinde, Adana'nın batı ilçelerinde ve Antalya'nın doğusunda görülmesini bekliyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaralım. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarındaydı. Azalarak güney iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

4Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

"Ankara'da yağışlı bir periyoda giriyoruz"

Üç büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına değinen Macit, "Ankara'da yağışlı bir periyoda giriyoruz. 3 gün boyunca sağanak yağışlar devam ediyor. Hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. İstanbul'da da perşembe kuvvetli olmak üzere yağışların görülmesini bekliyoruz.

5Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

Hava sıcaklığı 17 ile 18 derece civarında. İzmir'de de perşembe günü yağışımız var. Hava sıcaklığı da 23 ile 24 derece civarında bekleniyor. Özellikle bu hafta boyunca da yağışlara karşı, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaralım" diye konuştu. Macit ayrıca, önümüzdeki bir hafta boyunca ülke genelinde kar yağışı beklemediklerini ifade etti.

6Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

İSTANBUL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam ederken, AKOM verilerine göre salı öğle saatlerinden beri mola veren yağışların bu gece itibarıyla yeniden başlamasının beklendiği kaydedildi. Yağışların, perşembe günü yer yer şiddetleneceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

7Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM’un raporuna göre İstanbul’da yağışlı hava geri geliyor. Bu gece itibariyle başlaması öngörülen yağışların, perşembe sabah saat 08.00'den itibaren İstanbul genelinde etkisini artırarak saat 22.00'ye kadar kuvvetli rüzgarla (20-50 km/sa) birlikte yer yer şiddetli şekilde süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

8Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

Yağışlı havaların geri gelmesiyle ‘Sarı Kod’ uyarısı veren AKOM'dan yapılan açıklamada, "Fırtına ve kuvvetli yağış geçişleri nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vardiya usulü nöbet sistemine geçilmesi, diğer personelin ulaşılır ve acil durumda çağırılacak şekilde olmaları, yağış öncesinde gerekli tedbirlerin alınması (çöp vb. maddelerin toplanması, baca ve mazgal temizliği yapılması), kot seviyesinin altında kalan alt geçitler, deniz kıyısındaki meydanlarımız ve daha önce su baskını yaşanmış kritik noktalarda tedbir alınması, yağmur suyu pompalarının kontrol edilmesi, yağış anında ekiplerin hazırda bekletilmesi önem arz etmektedir" denildi.

9Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

AFAD’DAN ADANA İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Adana’da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği SMS ile ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

10Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahminine göre, Adana’da yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda ise, Adana’da yarın kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, heyelan, dolu, fırtına ve hortum tehlikelerine karşı tedbirli olmaları istendi.

11Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında yer yer altında, doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

12Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

RÜZGAR:

Kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

13Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı (Edirne hariç), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

15Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve batısında (Edirne hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 13°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 14°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 11°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

16Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 11°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

17Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Mersin Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR 10°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

18Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 9°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 22°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 16°C, 22°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 20°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 22°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 8°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 13°C, 20°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 14°C, 17°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 20°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 21°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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