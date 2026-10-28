Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek İstanbul ve birçok ili uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat

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Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Mersin Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



ADANA 16°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



ANTALYA 15°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



BURDUR 10°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 14°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.