Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEtli ekmeğe Konya'nın yanı başından rakip! Tercih edilme nedenini böyle açıkladı
HaberlerGündem Haberleri Etli ekmeğe Konya'nın yanı başından rakip! Tercih edilme nedenini böyle açıkladı

Etli ekmeğe Konya'nın yanı başından rakip! Tercih edilme nedenini böyle açıkladı

28.10.2026 - 20:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Etli ekmeğe Konya'nın yanı başından rakip! Tercih edilme nedenini böyle açıkladı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinin meşhur pidesi, lezzetiyle Konya'nın etli ekmeğine rakip oldu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yerköy'de pide salonlarında yapılan ve cenazelerden düğünlere, nişan merasimlerinden özel davetlere kadar sosyal hayatın merkezinde yer alan meşhur Yerköy kıymalı pidesi, lezzetiyle İç Anadolu'nun tescilli lezzeti Konya etli ekmeğine meydan okuyor. Mayalı hamura kıyma, domates ve biber eklenerek fırınlarda pişirilen pide, günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Lezzetin sırrını hamurun mayalanma şekline bağlayan pide ustaları, kullanılan etin kalitesi ve doğal olmasının da önemli olduğunu ifade ediyor.

"Sevgimizi kattığımız için bu kadar tercih ediliyor"
20 yıldır pide ustası olan Emre Dereli, "Sevgimizi kattığımız için bu kadar tercih ediliyor. İçinde domates, biber ve kıyma var. Başka bir şey yok. Cenazelerde, yüzük merasimlerinde, düğünde hepsinde pide var. Yozgat'ta nasıl testi kebabı varsa Yerköy'de de kıymalı pide oturmuş. Konya pidesi mi Yerköy pidesi mi denilince onlara da ‘Helal olsun' deriz" dedi.

Etli ekmeğe Konyanın yanı başından rakip Tercih edilme nedenini böyle açıkladı


"Kıyma yağlı olmalı"
Pide ustası Ali Dereli ise, "Yerköy'ün kıymalısı, etlerimiz güzel ve hamurlarımız da mayalı olduğu için daha lezzetli oluyor. Kıymanın biraz yağlı olması lazım. Dananın kaburgası ve kuzunun boşluğunu kullanıyoruz. Daha lezzetli oluyor. Günlük bin taneye yakın pide çıkarıyoruz. Öğle yemeklerinde, akşam, cenaze yemeklerinde, düğün yemeklerinde, mevlütlerde hepsinde pide oluyor. Konya'nın pidesi de güzel. Onlar da incecik yapıyorlar. Fakat hamurun mayası az olduğu için bizimkiler biraz daha güzel oluyor" diye konuştu.

"Hayvanlar doğal besleniyor, lezzetli olmasının sebebi doğal olması"
Misafirlerine pide yaptırmak için fırına gelen İbrahim Acer, "Anadolu'nun kültürel olarak kıymalı pidesi meşhurdur. Dışarıdan gelen misafirlerimiz olduğu zaman burada pide yaptırırız. Tadı da güzeldir. Burada hayvanlar doğada, dağda beslenip kekik yediği için et biraz daha lezzetli oluyor. Kasaplara kesilip geliyor, biz de kıyma yaptırıp, pide yaptırıyoruz. Lezzetli olmasının tek sebebi doğal ortamda yetişmesi" dedi.

Haberin Devamı

Yerköy kıymalı pidesi, özel harcı ve kendine has pişirme yöntemiyle hem ilçe halkının hem de şehre gelen ziyaretçilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Van-Başkale karayolundaki feci trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı
#Gündem

Van-Başkale karayolundaki feci trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı 12 öğrenci hastaneye kontrole götürüldü
#Gündem

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı 12 öğrenci hastaneye kontrole götürüldü

Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü camdan içeri girdi
#Gündem

Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü camdan içeri girdi