Bakan Kurum'dan, selden etkilenen bölgelere ziyaret

Bakan Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyetle dün etkili olan sağanak sonrası taşkınların yaşandığı Haymana ilçesi Kızılkoyunlu köyünü ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla görüşerek hasar gören ev ve ahırları inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum, ahırları yıkılan hayvanlar için çadır ve konteyner tedarik edileceğini söyledi. Bakan Kurum, buradaki incelemelerinin ardından Akyurt ilçesine geçti.