Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde bulunan otelde düzenlediği 'Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü' konulu Kartepe Zirvesi'nin açılışına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktöre Maimunah Mohd Sharıf, yazar ve akademisyenler katıldı.

Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümle şehirlerin afete karşı dirençli hale getirildiğini belirterek, "İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak. Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her türlü afete karşı dirençli hale getiriyoruz. Enerji verimli, çevre dostu akıllı binalar yapıyor diğer yandan tarihi kent meydanlarımızı asıl kimliğine kavuşturuyoruz. 'Tarihe vefa, geçmişe saygı' sloganıyla bugün 45 ilimizde, 80 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz, canlandırıyoruz. Ayrıca kent merkezinde kalmış sanayi alanlarını da şehir dışında kurduğumuz yeni ve modern sanayi alanlarına taşıyoruz. Bu kapsamda 11 farklı projede 7 bin 450 sıfır atık sanayi dükkanı inşa ediyoruz. Bu sayede bir yandan şehirlerimize nefes aldırıyor diğer yandan kırılgan ve eski yapı stokunun yerine dayanıklı, dirençli, sağlam iş yerleri kuruyoruz" dedi.

'ŞEHİRLER AFETLERE KARŞI DAHA DA KIRILGANLAŞIYOR'

Kentlerin afetlere karşı kırılganlaştığını kaydeden Kurum, "Gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yaklaşık yüzde 63'ü şehir merkezlerinde yaşayacak. Tüketimin yüzde 91'i de şehirlerimizde gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler'e göre 2030'da ciddi bir artışla mega şehir sayısı 41'e çıkacak ve orta ölçekli şehir sayısının da 558'e çıkması öngörülüyor. Ülke olarak 1950 yılında nüfusu 500 bin olan şehir sayımız sadece 2 iken bugün bu sayı 40 oldu. Bu anlamda nüfus artışına bağlı olarak şehirlerimiz yönetilmesi daha karmaşık yapılar haline geliyor. Diğer yandan da şehirlerimiz afetlere karşı daha da kırılganlaşıyor. Bu nedenle içinde bulunduğumuz koşulları ve geleceği iyi hesap etmemiz gerekiyor. Çünkü bütün dünyada yaşanan afetler sonucunda çok büyük can ve mal kayıplarıyla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

'CAN VE MAL KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ'

Direnci artırılan şehirler ve binaların afetlerde ayakta kalacağını belirten Kurum, "Sosyoekonomik faaliyetlerin, şehircilik, üretim, turizm, ulaşım ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına alacak tüm adımları acilen atmamız gerekiyor. Zaten tüm dünyada kırılgan olan sosyoekonomik faaliyetlerin afetler nedeniyle kesintiye uğramasının önüne geçmeliyiz. Bu nedenle tüm detaylarıyla birlikte şehirciliğin, yapı sektörünün, tarımsal üretimin, ulaşımın, sanayi üretiminin dayanıklılığını artırmamız gerekiyor. Yeni binaları dirençli yapmanın yanı sıra eski yapı stokunu da dönüştürmek suretiyle şehirlerimizi dönüşümle yeni koşullara adapte etmeliyiz. Direnci artırılan şehirler, binalar, yaşam ve üretim alanları afetlere rağmen ayakta kalacaktır. Bu sayede insanımızın vatandaşlarımızın da can ve mal kayıplarının önüne geçebiliriz" dedi.

VINTON: DİRENÇLİ ŞEHİRLERİ ORTAKLAŞA İNŞA EDECEĞİZ

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise "Şehirler insanların birçok sorunla karşı karşıya kaldığı yerler. Pandemide gördük. Bu kadar yakın temasta olmanın insanlara dezavantajı da var. İklim değişikliğini de görüyoruz, küresel ısınmaya sebep oluyorlar. Afetlerin neden olduklarını da gördük. Şehirler sorun yaratıcı yerler olabiliyor aynı zamanda çözümün de kaynağı oluyor. Bu anlamda şehirler dünya nüfusunun yoğunlaştığı yerler olmakla kalmıyor ve yerel yönetimler açısından kararların verildiği yerler de önemli. Bu yüzden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi yerel paydaşlarla hareket ediyoruz. Biz şundan eminiz ki dirençli şehirleri ortaklaşa inşa edeceğiz" diye konuştu.

BÜYÜKAKIN: BİZİ NE TÜR MESELELER BEKLİYOR, HAZIRLIKLI OLMAK LAZIM

Dünya nüfusunun yüzde 50'sinin şehirlerde yaşadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "Karşı karşıya kaldığımız meseleleri bir masaya yatıralım; dünya nereden nereye gidiyor? En hızlı cevapları oluşturacak şehirleri inşa edelim. Ekonomi, çevresi, toplumsal yaşamı, sanatı, kültürü ile toplumun her kesimiyle bütün meseleleri ele alan bir yaklaşım sergileyelim dedik. Bugün dünya nüfusunun yüzde 50’si şehirlerde yaşıyor. 30’un üzerinde şehir 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip. 2050 yılına gelindiğinde dünyada nüfusun 3’te 2'si şehirlerde yaşıyor olacak. Bütün bu insanlara su bulmak, gıda bulmak zorundasınız. Afet durumuna karşı bu insanları korumak zorundasınız. İklim değişikliğinin bizi yüz yüze getirdiği meselelerle baş etmek zorundasınız. Bunları yapmak için oturup düşünmek lazım. Gelecekte bizi ne tür meseleler bekliyor, diye hazırlıklı olmak lazım" dedi.

'İLLER BANKASI, 100 MİLYAR LİRALIK YATIRIMI KAZANDIRDI'



İller Bankası Olağan Genel Kurulu, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'deki Kartepe Zirvesi'nden genel kurula videokonferansla bağlanıp konuşma yaptı. Bakan Kurum, Türkiye'nin en köklü ve istikrarlı kurumlarından biri olduğunu söylediği İller Bankası'nın, son 19 yılda 100 binin üzerinde projeyi tamamladığını belirterek, "Bu çerçevede 100 milyar liralık yatırımı da ülkemizde kazandırmıştır. Belediyelerimizin 2 bine yakın projesine 7,5 milyar lira destek çıkmış ve bine yakın dev projeyi sadece geçen yıl içerisinde tamamlamıştır. Bankamız bugün yatırım bedeli milyarları aşan 150'ye yakın projeyi 81 ilimizin tamamında sahada, canla başla sürdürmektedir" dedi.



'BELEDİYELERİMİZ YENİ DÖNEME GİRDİ'



Türkiye'nin altyapı, üstyapı ve fiziki kalkınma noktasında tarihi hamleler yapıp yükseliş dönemine geçtiğini belirten Kurum, "Tabi bu süreçte belediyecilikle yeni bakış açılarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkemizde yerel yönetimlerin hizmet alanları, iş çeşitliliği, muazzam şekilde artmıştır. Belediyeler artık sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar değildir. Bunların yanında insanımıza dokunan her alanda hizmet eder hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gelişmekte olan bu model çok daha ileri düzeye çıkmıştır. Belediyelerimiz iklim değişikliğinde yepyeni döneme girmiştir" diye konuştu.



'HEDEFLERE EN HIZLI ŞEKİLDE ULAŞACAĞIZ'



Bakan Kurum, bisiklet ve paylaşımlı mikromobilite sistemlerinin sayısını ve çeşidini her geçen gün artıracaklarını ve 81 ile yaygınlaştıracaklarını belirtti. Yerelde hem yapay zeka, metaverse, dijital dönüşüm hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumunu, çeşidini artırmak zorunda olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, şöyle konuştu:



"Saydığım tüm bu hedefleri, yatırımları, projeleri finansal açıdan da sonuna kadar destekleyeceğiz. Bankamızın maddi imkanları çerçevesinde, gerek Hazine Maliye Bakanlığı'mızda yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde gerekse uluslararası fonlardan elde ettiğimiz finansal desteklerle bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şehirde tarımsal üretimi olabildiğince destekleyeceğiz, vatandaşımızın yerelde üretilen gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak zorundayız ve bu çalışmalarımızı arttıracağız. Biz bu hedeflere en hızlı şekilde ulaşacağız, ulaşmamız gerekiyor. Çünkü milletimizin buna ihtiyacı var. Biz milletimize sevdalıyız, milletimize aşığız ve her biri nice fedakarlıklarla kurulmuş bu kadim şehirlere karşı borcumuz var ve hem yeni dönemde de kendi medeniyet birikimimize uygun şehircilik anlayışının 81 ilimize hakim olması için her türlü çabayı göstereceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak İller Bankası Genel Müdürlüğü'müzle belediyelerimizin yanında en güçlü şekilde olmayı yine sürdürmeye devam edeceğiz."

ESKİ ALMANYA BAŞBAKANI SCHRÖDER: DÜNYAYI İYİLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ



Kartepe Zirvesi'ne konuk olan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, gelecek yıllarda ekolojik gelişmelerin, dünyada değişimlere yol açacağını belirterek, “İnsanlığın 21’inci yüzyılda karşı karşıya kalacağı felaketlerin farkındayız. Nüfus artışının 2030’da 8 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor ve şehirleşme de aynı şekilde devam edecek. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 50’si şehirlerde yaşayacak. Küresel enerji tüketimi ise 2030 yılında günümüz seviyelerine kıyasla yüzde 50 oranında artış yaşayabilir. Peki 20 yıl sonra çocuklarımız ve torunlarımız büyükşehirlerin daha da büyüdüğü, çatışmaların daha da şiddetlendiği, kaynakların azaldığı bir dünyada mı hayatlarını sürdürecekler? Birlikte bu dünyayı iyileştirmek zorundayız. 'Geleceğimizi olumlu şekillendirmeliyiz' derken şunu söylemeye çalışıyorum; ekonomilerimiz ve nüfuslarımız elbette büyümeli ancak çevre dostu ve sürdürülebilir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir” diye konuştu.



Dünyada yaşayan herkesin iklim değişikliği konusunda sorumluluk sahibi olduğuna değinen Schröder, “Yaşadığımız 21’inci yüzyılda insanlık bu yüzyılın sorunlarına cevap ararken bunun yolu yeni bir düşünce yapısını benimsemekten geçmektedir. Hepimiz ortak sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız, gezegenimiz için ve bunlarda başarılı olursak işte ancak o zaman pozitif bir şekilde küreselleşme, şehirleşme ve iklim değişikliği sorunlarının üzerinden gelebiliriz” dedi.