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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'nin son 15-20 yılında geçmişten gelen birikimi üzerine ilaveler yapıldı. Hem hizmet çeşitlendirildi hem de kalitesi artırıldı. Hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi artarken, insanlarımızın hak arama konusunda anayasal ve yasal düzenlemelerle alanı genişletildi. Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz. İdareyle vatandaş arasında hakemlik ve arabuluculuk yaparken, halkın avukatlığını yapmış oluyoruz.

24.03.2022 - 15:37 | | Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz

Zonguldak'ta ziyaretlerde bulunan ve konferanslara katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışmaların nedeninin enerji olduğuna değinen Malkoç, "Çağımız enerji çağı, Ukrayna'da ve çevremizde meydana gelen hadiselere baktığımızda yine bunların sebebinin enerji olduğunu görüyoruz. İnşallah 21'inci yüzyıldaki bu enerji mücadelesi, savaşsız sona erer. Ekonominin gerekleriyle ve insan hakları hukukunu koruyarak bu enerji paylaşımı gerçekleşir" dedi.

'POTANSİYELİ VE GEÇMİŞİ GÜÇLÜ ŞEHİR'

Zonguldak'ın ticari, sosyal ve ekonomik olarak enerjisiyle tekrar Türkiye'nin gündemine oturduğunu belirten Malkoç, "Filyos'ta kurulan ve kurulacak tesisler bölgeyi ve Zonguldak'ı öne çıkarmıştır. Önümüzdeki günlerde Zonguldak daha da parlayacaktır. Birçok sanayi ve enerji kurumu bu havzada yer alacak ve tesisini kuracaktır. Tıpkı Ereğli Demir Çelik'te binlerce insan çalıştığı gibi Filyos'ta bu tesisler kurulduğunda binlerce insan çalışacaktır. Zonguldak potansiyeli ve geçmişi güçlü bir şehir. Eğer uygun projeleri Zonguldak'ın eşrafı, yöneticileri ve siyasetçileri hazırlarsa; Zonguldak bundan iyi istifade edecektir. Üniversitesiyle, şehriyle, sivil toplum örgütleriyle bu enerjideki dönüşüm ve değişime yetişemezse; ister istemez buradaki imkanlar, ekonomik güç, Zonguldak’ın çevresindeki il ve ilçelere dağılacaktır. Yaptığım görüşmelerde Zonguldak, buna hazır bir şehir" diye konuştu.

'GÜÇLÜ İRADE KARŞISINDA VATANDAŞIN SESİYİZ'

Kurulduğundan beri Kamu Denetçiliği Kurumu'nun alanının Cumhurbaşkanlığı sistemiyle genişlediğini ifade eden Malkoç, "Türkiye'nin en geç ve dinamik kurumlarımdan birisi. Türkiye'nin son 15-20 yılında geçmişten gelen birikimi üzerine ilaveler yapıldı. Hem hizmet çeşitlendirildi hem de kalitesi artırıldı. Hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi artarken, insanlarımızın hak arama konusunda anayasal ve yasal düzenlemelerle alanı genişletildi. Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz. İdareyle vatandaş arasında hakemlik ve arabuluculuk yaparken, halkın avukatlığını yapmış oluyoruz" dedi.

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