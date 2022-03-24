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SGK resmen duyurdu! GSS borçları siliniyor, yaş şartı yok, başvurular...

Sosyal Güvenlik Kurumu güzel haberi duyurdu. GSS borçları siliniyor. Başvuru yapılması halinde Genel Sağlık Sigortası borçlarından muafiyet sağlanıyor. Genel Sağlık Sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta anlamına geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmayan kişilerin GSS primlerini kendilerinin ödemesi gerekiyor. Ödeme gücü bulunmayanlar ise; gelir testi yaparak gelirlerinin belirlenen standardın altında olması durumunda ödeme yapmıyor. Ancak SGK'dan yapılan yeni açıklamada GSS borcundan muafiyet ile ilgili önemli bir detaya dikkat çekildi. Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışında okuyan öğrencilerin GSS borçlarını siliyor. Yaş şartı olmaksızın yurt dışında okuyan tüm öğrenciler kapasam dahil edildi.

24.03.2022 - 14:33 | | Özlem Atila / Gazetevatan.com
SGK resmen duyurdu! GSS borçları siliniyor, yaş şartı yok, başvurular...

GSS borcu olan çok sayıda kişiyi kapsıyor. SGK harekete geçti. Borçlar siliniyor. Başvuru yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bilgilendirmede, GSS prim borçlarının silinmesi ile ilgili detaylar paylaşıldı. Kimlerin Genel Sağlık Sigortası borçlarının silineceğine geçmeden önce GSS ile ilgili detaylara bakalım. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi farklı olduğu dönemde, sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkanı bulunmuyordu.

Genel Sağlık Sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlandı. 

Genel sağlık sigortası 2012 yılında zorunlu hale getirildi. Çalışma hayatında olanlar zaten sağlık sigortası imkanına sahipti. Ancak çalışmayan ve herhangi bir sağlık güvencesi olmayan kişiler de bu tarihten itibaren sağlık sigortası kapsamına alındı. Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemesi yapılması gerekiyor. Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceği ise gelir testi ile belirleniyor. 

SGK resmen duyurdu GSS borçları siliniyor, yaş şartı yok, başvurular...

2022 GSS PRİMİ NE KADAR?

Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarında. Bu tutar 2022 yılı için 150,12 TL.

Genel Sağlık Sigortası primi ödemesi gerektiği halde ödeme yapmayanlar ise GSS borcu ile karşı karşıya kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yapılan açıklamada yurt dışında okuyan öğrencilerin GSS borçlarının silineceği duyuruldu. 

GSS BORÇLARI SİLİNİYOR!

SGK tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin yurt dışı eğitimlerini belgelendirmesi halinde; ikamet adresine ya da yaşına bakmıyoruz. Gerekli belgeleri bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüğü / Merkezine teslim etmeniz yeterlidir." denildi. 

SGK resmen duyurdu GSS borçları siliniyor, yaş şartı yok, başvurular...

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Öte yandan gençlerin mezuniyet tarihinden itibaren belli yaş ve süre sınırı ile sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı da bulunuyor. 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 10.2.2016 tarihinden itibaren lise mezunları 20, üniversite mezunları 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bakmakla yükümlü olarak, anne veya babasından yararlanamıyor ise gelir testi yaptırmaksızın primi devlet tarafından karşılanmak üzere Genel Sağlık Sigortalısı olmaları sağlandı. 

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