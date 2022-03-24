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108 yaşında koronavirüsü yendi: 'Herkes dikkat etsin'

Rize’de 25 gün süren tedavinin ardından koronavirüsü yenen Gülten Saruhan (108), "Bu hastalığı da atlattık; insanlar dikkat etsinler, bu hastalıktan kurtulalım" dedi.

24.03.2022 - 14:25 | | DHA
108 yaşında koronavirüsü yendi: 'Herkes dikkat etsin'

Kentte 4 çocuğu ve 11 torunu olan Gülten Saruhan, geçen ay burun akıntısı ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurunca yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Saruhan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 25 günlük tedavi sonrası son testi negatif çıkan Saruhan, taburcu edildi.

Sağlığına kavuşup, evde dinlenen Gülten Saruhan, ilerleyen yaşına rağmen koronavirüsü atlattığını belirterek, "Evde çok öksürdüm sonra hastaneye götürdüler. Doktorlar ilgilendi şimdi iyiyim. O dönemde çok ağrım olmuştu. Eskiden verem hastalığı vardı, şimdi de korona var. Herkes maskeyle geziyor. Çok hastalıklar geçirdim, şükür 108 yaşıma kadar geldim. Bu hastalığı da atlattık; insanlar dikkat etsinler, bu hastalıktan kurtulalım" dedi.

Annesinin testi pozitif çıktığında çok korktuklarını anlatan Birsen Kalyoncu da "Önce burnu akmaya başladı, öksürük arttı. Gıda takviyesi yaptık iyileşmedi, hastaneye kaldırdık. Hastalık yüzde 30 ciğerlerine inmişti. Ateşlendiği, hastalığın ağır seyrettiği durumlar yaşadık. Sonuçta annem 108 yaşında Kovid'i yenmeyi başardı. 'Annem bunu atlatamaz’ dedik çünkü genç yaşta insanlar ölüyorlar. Tedavi sonuç verdi, 25 gün üzerine hastaneden çıktık. Şimdi annem çok iyi, eski neşesine de kavuştu" diye konuştu.

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