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Gündem7 katlı plaza alevler içinde kaldı: Beykoz'da itfaiyenin zorlu mesaisi!
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7 katlı plaza alevler içinde kaldı: Beykoz'da itfaiyenin zorlu mesaisi!

07.09.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
7 katlı plaza alevler içinde kaldı: Beykoz'da itfaiyenin zorlu mesaisi!

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan 7 katlı plazanın 4'üncü katında çıkan yangına itfaiye güçlükle müdahale etti.

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Yangın, saat 22.30 sıralarında Kavacık Mahallesi Yayabeyi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı plazanın 4'üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 katlı plaza alevler içinde kaldı: Beykozda itfaiyenin zorlu mesaisi

Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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