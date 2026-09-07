7 katlı plaza alevler içinde kaldı: Beykoz'da itfaiyenin zorlu mesaisi!
07.09.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan 7 katlı plazanın 4'üncü katında çıkan yangına itfaiye güçlükle müdahale etti.
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Yangın, saat 22.30 sıralarında Kavacık Mahallesi Yayabeyi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı plazanın 4'üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.