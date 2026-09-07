MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 6 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler
MasterChef'te kim elendi? 6 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim kim oldu? Eleme potasında hangi yarışmacılar vardı? Şeflerin kritik değerlendirmeleri sonrası MasterChef'e kim veda etti? TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmasında haftanın eleme gecesinde yaşanan tüm detaylar ve son gelişmeler merak konusu oldu. İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...
kaynak olarak ekleyin
MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelen eleme gecesinde heyecan doruktaydı. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına kalan yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için son kez şeflerin karşısına çıktı.
İzleyicilerin en çok araştırdığı "MasterChef'te kim elendi?", "MasterChef'e kim veda etti?" ve "6 Eylül MasterChef kim gitti?" sorularının yanıtı da gecenin sonunda belli oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Şeflerin yaptığı son değerlendirme sonucunda MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Koray Saygı oldu.
Böylece Koray Saygı'nın MasterChef 2026 yolculuğu sona ererken, diğer yarışmacılar şampiyonluk mücadelesine devam etme hakkı kazandı.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Bu hafta MasterChef eleme potasında toplam 8 yarışmacı yer aldı:
Muhammed
Koray
Şükran
Emre
Cansu
Şadi
Şiringül
Nurten
Hafta boyunca çeşitli etaplarda başarısız olan yarışmacılar eleme potasına girerken, eleme gecesinde hazırlanan tabaklar kaderlerini belirledi.
ELEME GECESİNDE NELER YAŞANDI?
MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde yarışmacılar, şeflerin istediği tabakları hazırlayarak yarışmada kalabilmek için büyük mücadele verdi.
Gecenin ilerleyen bölümünde kritik değerlendirmeler yapıldı ve yarışmacılar tek tek potadan çıktı. Son aşamada heyecan daha da yükselirken, şeflerin karar vermekte zorlandığı anlar yaşandı.
Finale doğru Koray ve Emre son iki yarışmacı olarak kaldı. Yapılan son değerlendirmelerin ardından yarışmaya devam eden isim Emre olurken, MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Koray Saygı oldu.
KORAY'IN VEDASI DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU
Koray'ın elenmesi yarışmacılar arasında da büyük üzüntü yarattı. Özellikle yakın arkadaşları duygusal anlar yaşarken, gözyaşları ekranlara yansıdı.
Yarışmaya veda eden Koray, yaptığı açıklamada bu kadar erken ayrılmak istemediğini ifade etti. MasterChef hayali için uzun süre çalıştığını söyleyen yarışmacı, yarışmadan üzgün ayrıldığını dile getirdi.