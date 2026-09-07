MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 6 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler

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MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelen eleme gecesinde heyecan doruktaydı. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına kalan yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için son kez şeflerin karşısına çıktı.



İzleyicilerin en çok araştırdığı "MasterChef'te kim elendi?", "MasterChef'e kim veda etti?" ve "6 Eylül MasterChef kim gitti?" sorularının yanıtı da gecenin sonunda belli oldu.