İstanbul havalimanı yolunda devrildi: Motosikletli kameraya takıldı
07.09.2026 - 09:25Güncellenme Tarihi:
İstanbul Havalimanı yolunda hakimiyetini kaybeden bir motosikletli devrildi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
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Kaza, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan motosiklet devrilirken, sürücü de yola düştü. Kaza anı seyir halindeki bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin devrilmesi ve sürücüsünün yola savrulması yer aldı.