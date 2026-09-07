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İstanbul havalimanı yolunda devrildi: Motosikletli kameraya takıldı

07.09.2026 - 09:25Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
İstanbul havalimanı yolunda devrildi: Motosikletli kameraya takıldı

İstanbul Havalimanı yolunda hakimiyetini kaybeden bir motosikletli devrildi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaza, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İstanbul havalimanı yolunda devrildi: Motosikletli kameraya takıldı

Savrulan motosiklet devrilirken, sürücü de yola düştü. Kaza anı seyir halindeki bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin devrilmesi ve sürücüsünün yola savrulması yer aldı.

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