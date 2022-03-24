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RTÜK Başkanı Şahin: "Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor. Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" dedi.

24.03.2022 - 15:39 | | İHA
RTÜK Başkanı Şahin: "Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı"

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son zamanlarda bazı köşe yazarlarının başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz. RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" ifadelerini kullandı.

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