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Gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti

Gazeteci Aydın Engin yaşamını yitirdi. 8 Mart’ta safra kesesi ameliyatı geçiren ve oluşan komplikasyonlar nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden gazeteci Aydın Engin, hayatını kaybetti.

24.03.2022 - 17:13 |
Gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti

Gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti. Yazar Ümit Kıvanç, Twitter hesabından Aydın Engin’in oğlu Ekim Engin’in babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamayı paylaşmıştı. Ekim Engin’in açıklamasında, deneyimli gazeteci ve yazarın ciddi bir sağlık problemi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı. Kıvanç, Engin’in sağlık durumuyla ilgili yalnızca oğlundan gelen bilgilere itibar edilmesini istemişti.

81 yaşındaki Engin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

 

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