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Bakan Koca, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla iftar yaptÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Dr. Fahrettin Koca, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla iftar yaptÄ±ktan sonra hasta ziyaretlerinde bulundu.

14.04.2022 - 21:41 |
Bakan Koca, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla iftar yaptÄ±

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak iÃ§in Sakarya'ya gelen SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Dr. Fahrettin Koca, gerÃ§ekleÅŸen programlar sonrasÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden Acil Durum Hastanesi inÅŸaatÄ±nÄ± ziyaret etti. Daha sonrasÄ±nda Sakarya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hizmet BinasÄ±na gelen Bakan Koca, burada saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla orucunu aÃ§arak hasta ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Koca'ya AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Ä°hsan Yavuz, Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem YÃ¼ce, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Yunus Tever, Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aziz Ã–ÄŸÃ¼tlÃ¼, saÄŸlÄ±k bakan yardÄ±mcÄ±larÄ± Halil Eldemir ve Sebahattin AydÄ±n ile diÄŸer ilgililer eÅŸlik etti. SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla sohbet edip, fotoÄŸraf Ã§ektiren Bakan Koca, Sakarya'dan ayrÄ±ldÄ±.

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Bakan Koca, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla iftar yaptÄ±

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