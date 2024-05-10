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Gündem Meteoroloji son dakika duyurdu! AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak
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Meteoroloji son dakika duyurdu! AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak

Uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi. AKOM, MGM ve Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar geliyor. Mayıs ayında kimse bunu beklemiyordu. Saat verilerek iller tek tek açıklandı. Sadece bugün değil 5 gün boyunca etkili olacak. Adeta Mart görünümlü Mayıs yaşanıyor, montlar ve şemsiyeler geri dönüyor. İşte İşte il il hava durumu ve son dakika uyarıları ile ilgili detaylar...

• 10 Mayıs 2024 - 09:59 • Son Güncelleme:
• 10 Mayıs 2024 - 09:59 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika duyurdu AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak

Hava durumu ile ile ilgili son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından AKOM da İstanbulluları saat vererek uyardı. Peş peşe gelen son dakika uyarılarına geçmeden MGM tarafından yayınlanan son hava durumuna bakalım.

2 Meteoroloji son dakika duyurdu AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde toz taşınımı bekleniyor.

3 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 22°C Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

9 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

13 AKOMDAN SON DAKİKA KAR UYARISI

AKOM'DAN SON DAKİKA KAR UYARISI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

14 Meteoroloji son dakika duyurdu AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak

İstanbul başta olmak özere Türkiye'nin büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken, fırtına uyarısı yapıldı. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen hava sistemi nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağının öngörüldüğü belirtildi. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

15 Meteoroloji son dakika duyurdu AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

16 METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARDI

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARDI!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu kesimlerde görüleceği tahmin edilen toz taşınımı için uyarıda bulundu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir.

17 Meteoroloji son dakika duyurdu AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak

Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Muş 22, Van 18, Hakkâri ve Bitlis’te 20 derece olacağı tahmin edilmektedir. Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde halen yüksek kar örtüsü bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 günlük periyotta bölgede aralıklarla yağış beklenmektedir.

18 Meteoroloji son dakika duyurdu AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak

Özellikle Van'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi yükseklerinde hava sıcaklığının artacağı, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli, Pazar günü ise fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

19 Meteoroloji son dakika duyurdu AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, cuma (10 Mayıs) gününden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da sağanak Ankara ve İzmir'de ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 9-15 Mayıs haftasında genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunda yurt genelinde azalacak. Yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonunda ise yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak.

20 Meteoroloji son dakika duyurdu AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen sosyal medya üzerinden dikkat çeken uyarılarda bulundu. Şen'in açıklamaları şöyle:

"Bugün Cuma rüzgar, İstanbul, Trakya, Çanakkale ve Balıkesir İzmir kuzey yönlerden, Antalya, Isparta ve Muğla çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bugün ve yarın İç Anadolu'da hafif güneydoğu ve Doğu Anadolu'da sağlıksız toz taşınımı var

21 Meteoroloji son dakika duyurdu AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak

İstanbul bugün aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var sıcaklık 19C. Yağış İstanbuld'a Bu Gece ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak. Yarın sıcaklık 16 C ye düşecek. Bugün ve yarın sabah rüzgar Poyrazdan kuvvetli esecek.

22 Meteoroloji son dakika duyurdu AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak

Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

23 5 GÜN SÜRECEK

5 GÜN SÜRECEK!

Van ve Hakkari yüksek kar örtüsü bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 gün yağış ve hava sıcaklığı artacak, rüzgarın güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. bu sebeple olabileceği kar erimesi nedeniyle heyelan tehlikesi ve taşkın tehlikesi var."

24 KAR SÜRPRİZİ HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

KAR SÜRPRİZİ! HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bursa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, Uludağ'da da etkili oldu. Uludağ’da Mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında ölçüldü. Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da, oteller sezonu kapamış olsa da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay önce sezonu kapatan Uludağ'da, Mayıs ayında da kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1 haftadır Bursa'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi üzerine, Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.