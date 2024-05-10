Meteoroloji son dakika duyurdu! AKOM devreye girdi, İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, hazır olun bu kez fena vuracak
Uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi. AKOM, MGM ve Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar geliyor. Mayıs ayında kimse bunu beklemiyordu. Saat verilerek iller tek tek açıklandı. Sadece bugün değil 5 gün boyunca etkili olacak. Adeta Mart görünümlü Mayıs yaşanıyor, montlar ve şemsiyeler geri dönüyor. İşte İşte il il hava durumu ve son dakika uyarıları ile ilgili detaylar...
• 10 Mayıs 2024 - 09:59 • Son Güncelleme:
• 10 Mayıs 2024 - 09:59 • Son Güncelleme: