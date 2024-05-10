Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, detayları canlı yayında aktardı:

"Bir önceki görüşme çok yakın bir tarihte 29 Nisan'da Devlet Bahçeli'nin evinde gerçekleşmişti. Bugünkü görüşmenin adresi ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Geçen görüşmede seçim sonuçlarını ele almıştı iki lider. Bu görüşmede genel ekonomik görünümle birlikte terörle mücadele ve yeni anayasa süreci gibi meseleleri ele almaları bekleniyor.

Terörle mücadele önemli zira önümüzdeki süreçte Irak'ın kuzeyinde güvenli hale getirilmeyen bazı bölgeleri güvenli hale getirebilmek için kapsamlı bir operasyon başlatmaya hazırlanılıyor. Bu bağlamda atılabilecek adımlar iki lider arasında müzakere edilecek.

Genel ekonomik görünüm de kabinenin hükümetin gündeminde bir konu. Enflasyonun düşürülmesi ve alım gücünün yükseltilebilmesi için dar gelirliler ve emekliler bağlamında atılabilecek yeni adımlar ne olacak, bu soruya da cevap aranması gerekiyor.

Son olarak da yeni anayasa diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel ile de bir araya gelmiş ve yeni anayasaya dair değerlendirmelerde bulunmuştu iki lider.

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Önümüzdeki günlerde Meclis'te devam edecek yeni anayasa görüşmelerinin kapsamına ilişkin ve oluşabilecek yeni anayasa yazım sürecindeki takvime dair değerlendirmelerin Erdoğan ve Bahçeli tarafından yapılması bekleniyor."