Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtirken Kazakistan’daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye’nin her zaman yardıma hazır olduğunu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e ileten Erdoğan görüşmede Tokayev’in doğum gününü de tebrik etti.