İl olma kriterlerini karşılayan ilçelerde büyük sevinç! Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit ve Körfez bölgesinin nüfus yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, il olma hedefi açısından bölgenin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Edremit'in kayıtlı nüfusunun 176 bin 251 olduğunu belirten Ertaş, fiili nüfusun ise bunun çok üzerinde olduğunu söyledi.

Edremit'te ikamet edenler ile yılın büyük bölümünü ilçede geçiren ancak resmi kaydı başka şehirlerde bulunan vatandaşlar birlikte değerlendirildiğinde nüfusun kış dönemlerinde bile 250 bin kişinin altına inmediğini savunan Ertaş, bu değerlendirmeyi vefat kayıtları üzerinden yaptıklarını kaydetti.



"Körfez'in fiili nüfusu 450 binlere ulaşıyor"

Edremit Körfezi'ndeki beş ilçenin resmi nüfusunun yaklaşık 370 bin seviyesinde olduğunu ifade eden Ertaş, fiili nüfusun ise çok daha yüksek olduğunu belirtti. Ertaş, "Kışın en yoğun olduğu dönemlerde bile Körfez'de yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığını düşünüyorum. Yaz aylarında ise bu sayı çok daha yukarılara çıkıyor. Balıkesir merkezin nüfusundan daha büyük bir nüfus hareketinden söz ediyoruz" dedi.



"İl olma konusunda önemli bir kriter"

Edremit'in ve Körfez bölgesinin ekonomik, ticari ve nüfus yoğunluğu açısından güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Ertaş, nüfusun büyüklüğünün il olma yönündeki değerlendirmelerde önemli bir kriter olduğunu söyledi.

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Başkan Ertaş, bölgenin her geçen yıl daha fazla göç aldığını ve kamu hizmetlerine olan ihtiyacın da aynı oranda arttığını belirterek, Edremit'in gelecekte il statüsüne kavuşabilecek potansiyelde olduğunu ifade etti.