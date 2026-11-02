Proton Apartmanı davasında karar çıktı: Kahramanmaraş depreminde 64 kişiye mezar olmuştu

3

Ama 1993 tarihli imar komisyonu kararı var, ‘Belli bir kıstaslarda metrekare bazında 12 kata izin verilir’ diye. Bunun üzerine zaten bu yapılmış. Doğru muydu? Yanlıştı ama ben şehir plancısı değilim, jeoloji mühendisi değilim, burada benim dahlim yok. Proton Apartmanı, yanlış zemin etüdü ve imar planına esas zemin etüdünden dolayı yıkılmıştır. Şu anda yapılan 8 kattır ve doğrusu da odur. 2028 şartnamesine göre yapılıyor. Ayrıca bilirkişi raporları ‘Proje, yıkım sebebi değildir’ diye açık ve net olarak yazmış. Beraatimi talep ediyorum” dedi.