Proton Apartmanı davasında karar çıktı: Kahramanmaraş depreminde 64 kişiye mezar olmuştu
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 64 kişinin yaşamını yitirdiği Proton Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin görülen davada tutuksuz 6 sanıktan müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, ‘Bilinçli taksir’ suçundan 13’er yıl 4’er ay, belediye görevlileri Hacı Mehmet Güner ve Zeynel Abidin Şerefoğlu ise ‘Taksir’ suçundan 6’şar yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 belediye görevlisinin ise beraatine karar verildi.
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Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı’ndaki Proton Apartmanı’nın 6 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremde yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları katıldı.
Müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş, belediye görevlileri Hacı Mehmet Güner, Mehmet Dişçeken, Emre Arıkan ve Zeynel Abidin Şerefoğlu’nun katılmadığı duruşmada son sözü sorulan Sıtkı Okumuş suçlamaları kabul etmedi. Proton Apartmanı’nın imar çapının 8 kat olmasına rağmen 12 kat yapılmasında kendisin bir dahli olmadığını savunan Okumuş, “İmar çapı 8 kat, doğru.
Ama 1993 tarihli imar komisyonu kararı var, ‘Belli bir kıstaslarda metrekare bazında 12 kata izin verilir’ diye. Bunun üzerine zaten bu yapılmış. Doğru muydu? Yanlıştı ama ben şehir plancısı değilim, jeoloji mühendisi değilim, burada benim dahlim yok. Proton Apartmanı, yanlış zemin etüdü ve imar planına esas zemin etüdünden dolayı yıkılmıştır. Şu anda yapılan 8 kattır ve doğrusu da odur. 2028 şartnamesine göre yapılıyor. Ayrıca bilirkişi raporları ‘Proje, yıkım sebebi değildir’ diye açık ve net olarak yazmış. Beraatimi talep ediyorum” dedi.
Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme savcısı da gerek bilirkişi raporları gerekse dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek 6 sanığın da ‘Bilinçli taksir ‘suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Sıtkı Okumuş ile Rafet Küsmüş’ü ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 13 yıl 4’er ay hapisle cezalandırılıp tutuklanmalarına, 2 yıl meslekten menedilmelerine, belediye görevlileri Hacı Mehmet Güner ile Zeynel Abidin Şerefoğlu’na ise ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 6 yıl 8’er ay hapsine karar verdi.
Mahkeme heyeti ayrıca diğer belediye görevlileri Mehmet D. ile Emre A.’nın da beraatine karar verdi.