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Havalar soğudu, Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu

02.11.2026 - 18:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Havalar soğudu, Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu

Meteoroloji yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini açıklarken; Erzurum Palandöken-2,8 ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre; ülkemizde son 5 günde gerçekleşen en düşük sıcaklarda Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlem Merkezi rekoru elinde tuttu.

Palandöken’in zirvesinde; 29 Ekim 2026 gecesinde -0.4, 30 Ekim 2026 gecesinde -3.3, 31 Ekim 2026 gecesinde -4, 1 Kasım 2026 gecesinde -3.2 ve 2 Kasım gecesinde -2.8 oldu.

Mersin Silifke Taşucu ise 22,1 ile Türkiye’nin en sıcak yeri oldu.

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