Türkiye'yi sarsan Ata Emre Akman cinayetinde flaş gelişme! Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Kadının alt kattaki arkadaşına da bilenmiş, onu da tehdit ediyor ve ‘Senin oğlunu öldüreceğim’ diyor. Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var, ‘Artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak, görürsünüz.’ diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı. O geceki görüntülerin bir kısmını istemeden izledim, Ata’nın üzerinde kurye olduğunu belirten pizzacı montu var. Ata’nın orada işini yaptığı belli. Hukuka güveniyorum. Lütfen katiller evci olarak dışarıya çıkmasın. Çünkü onlar sadece kendilerine değil, tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya zarar” ifadelerini kullandı.