Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu
Balıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın (20), önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi motokuryeler tarafından protesto edildi. Bağdat Caddesi'nde biraraya gelen motokuryeler Kadıköy Rıhtım'a adalet konvoyu düzenledi.
Gamze EĞRİ-Murat SOLAK/ İSTANBUL,(DHA)
• 17 Mayıs 2024 - 14:30 • Son Güncelleme:
Gamze EĞRİ-Murat SOLAK/ İSTANBUL,(DHA)
• 17 Mayıs 2024 - 14:30 • Son Güncelleme: