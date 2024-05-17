Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu

Türkiye İşçi Partisi üyesi Füsun Özgeç basın açıklamasında "Bugün Balıkesir'de genç bir kurye dostumuz Ata Emre Akman'ın kurban gittiği cinayeti lanetlemek, kuryelerin maruz kaldığı denetimsiz çalışma koşullarının olağan sonucu haline gelen ölümlere 'Dur' demek ve taleplerimizi haykırmak için biraradayız. Balıkesir'de eğitimine devam eden cep harçlığı için pakete çıkan genç bir kurye emekçisi Ata Emre, gece mesaisinin kör karanlığında, adli sicili kabarık bir serseri tarafından defalarca bıçaklanarak sokak ortasında hunharca katledildi. Kurye kardeşimiz 20'li yaşlarında şirketlerin hızlı teslimat baskısının, müşteriyi her koşulda emekçinin karşısına çıkaran ve üstün gören anlayışının kurbanı olmuştur. Ata Emre'nin gencecik yaşamının bir hiç uğruna yitip gittiği bu elim vaka olağanüstü bir tesadüf değil büyük bir trajedinin yalnızca ufak bir parçasıdır" dedi.Adalet konvoyuna katılan motokuryelerden Emre Tekin, "Bunu bize de yapabilirler. Emre Akman gibi ölmek istemiyoruz "diye konuştu.