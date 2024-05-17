Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili yeni karar!

Cep telefonunun yabancı misyon mensupları hariç yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlar ile kullanılması kaydıyla üç takvim yılında bir adet getirebilecekleri ifade edilen açıklamada, “Yolcular beraberinde getirdikleri cep telefonlarını 2009/15481 sayılı Karar’ın 9 no’lu eki kapsamında üç takvim yılında bir adet olmak ve kendi adına kayıtlı hat ile kullanmak üzere bir adet cep telefonunu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilmektedirler. Cep telefonunun yabancı misyon mensupları hariç yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlar ile kullanılması kaydıyla üç takvim yılında bir adet getirebilecekleri ifade edilen açıklamada, “Yolcular beraberinde getirdikleri cep telefonlarını 2009/15481 sayılı Karar’ın 9 no’lu eki kapsamında üç takvim yılında bir adet olmak ve kendi adına kayıtlı hat ile kullanmak üzere bir adet cep telefonunu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilmektedirler.