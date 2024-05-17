Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili yeni karar!

İKİNCİ CEP TELEFONU 3 AY GÜMRÜK AMBARLARINDA BEKLETİLEBİLECEK
Uygulama değişikliğiyle sadece yolcu beraberinde getirilen kişisel eşya statüsünde olan bir adet cep telefonuna muafiyet tanınması uygulamasında değişiklik olmadığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına ilişkin olarak sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olan cep telefonuna muafiyet tanınması yönündeki uygulamada herhangi bir değişiklik olmamış olup, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı bir şekilde yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonlarının IMEI kaydı yapılmamak suretiyle kullanımı engellenemediği için bu kapsamdaki telefonun 235/3'üncü madde kapsamında maktu vergileri ödenerek teslimi konusundaki uygulama kaldırılmıştır.”
Açıklamada, yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun yolcu tarafından tekrar yurtdışına çıkışında teslim alınmak istenmesi durumunda ‘Gümrük Kanunu’nda belirtilen 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekleyeceği belirtildi. 3 aylık süre içerisinde yolcu tekrar yurtdışına çıkarken teslim edilerek iade edilebileceği kaydedildi.