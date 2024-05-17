Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Düzenlenen programda sizlerle olmaktan mutluluk yaşıyorum, Ziraat Bankası yönetimini tebrik ediyorum.

160 yılı aşkın süredir çiftçimizin yanında olan bankamıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Ziraat bankamız Türk tarımının lokomotifi oldu, çiftçinin yanında yer aldı. Tefecilerin ve faiz lobilerinin pençesine düşmemesi noktasında hayati rol üstlendi.

Ziraat Bankası sadece kar peşinde koşan banka değil. Çiftçinin, sanayicinin elinden tutan kara gün dostudur. Faaliyet alanını genişletmeyi hedefler. 2015 yılında Ziraat Katılım ile bankamız alternatif finans piyasasında da yerini aldı. Ülkemiz tarımının çeşitliliğini ne kadar ileri taşırsak Türkiye için o kadar iyi olacaktır. Tarım sektörünün bütün aktörlerini buluşturan programlar anlayış birliği tesisini kolaylaştıracak.

Dünya çiftçiler günündeki programda ülkemiz tarımının 21 yılda nereden nereye geldiğini detaylı şekilde ortaya koyduk. Tarım bitti tezlerinin ne kadar içi boş olduğunu rakamlarla ispat ettik. Çarpıtmaları muhalefet geride bırakmalı. Eski muhalefet anlayışı raf ömrünü tamamladı. Yapıcı eleştiriler daha faydalı olacak. 21 yılda başarı hikayesi yazdığı alanlarda tarım hayvancılık ve su ürünleri var. Dünyadaki tüm ülkeler gibi bizim de sıkıntılarımız var. Girdi fiyatlarındaki artış gibi sorunlar var. Et fiyatlarındaki artışları yok sayamayız. Gübre fiyatlarındaki, işçilik gibi farklı alanlardaki şikayetlere kulak tıkayamamayız. Problem üreten alanların farkındayız. Dengeli ve objektif şekilde kendimize ayna tutuyoruz. Amacımız güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etmek. Başarılarımızın sayısını artırmanın eksiklerimizi gidermenin derdindeyiz.

Haberin Devamı

Türkiye'yi hep beraber hedeflerine ulaştıralım istiyoruz. Herkesin fikrine, eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız, yeter ki tarım konusu ezberlere kurban edilmesin. Yer ki cımbızla çekilen ürün üzerinden sektöre haksızlık yapılmasın.

Yer altı zenginlikleri için oluk oluk kan aktı. Sömürgeciler binlerce km'lik ötedeki ülkeleri işgal etti. Oralarda tüm imkanları ile Afrika'nın zenci evlatlarını, imkanlarını, elmaslarını altınlarını Avrupa'ya taşıdılar İnsanları topraklarından sürdüler, eli kanlı diktatörleri desteklediler, katliamlara imza attılar. Kendilerine tamamen bağımlı hale getirdiler. Kendi refahlarını mazlumlardan çaldıkları üzerine inşa ettiler. Afrika'da neler yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Avrupa'da Afrika'dan getirilen insanların sergilendiği bahçeler kuruldu. Hastalıklardan 10 milyon kişi öldü. Bunların hepsi ve daha fazlası yer altı kaynaklarının kontrolü için yapıldı. Sömürü düzeni halen devam ediyor. Bu yüzyılda aynı kavganın bu yüzyılda su ve gıda için verileceği anlaşılıyor. Tarım arazisi kiralamak için yarış içindeler. Su kaynakları ve havzaları çatışma hattına dönüşüyor. Birçok gerilimin altında su kaynakları ile ilgili anlaşmazlık yatıyor. Tüm ülkelerin gıda arzı için kıyasıya mücadele verdiğini unutmadık. Karadeniz girişimi olmasa Afrika ülkeleri olmak üzere birçok yerde kıtlık yaşanacak, on binlerce insan hayatını kaybedecekti. Buna kayıtsız kalmadık. Tahılların boğazlarımızdan geçişini sağlayarak durumun kontrolden çıkmasına engeli olduk. tarımın önemi giderek artacak.

Haberin Devamı

Rekabet kızışacak hatta belki de kanlı hale gelecek. Hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerek. Tarımı sadece ekonomimiz için değil milletimizin bekası için de hayati önemde sektör olarak görüyoruz. 21 yılda bunun altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar attık. Tarımı çeşitlendirdik. Sektörün, çiftçilerin daima yanında olduk. Ziraat bankasının kullandırdığı kredi 480 milyar lirayı aştı. Ziraat Bankası sektörde kullanılan kredilerin yüzde 75'ni tek başına yüklendi.

Haberin Devamı