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Türkiye'nin en zehirli yılanı saniye saniye  görüntülendi!

Van'ın İpekyolu İlçesinde bulunan 3 bin 204 metre yüksekliğiyle kentin ikinci yüksek rakımlı dağı Erek Dağı'na gezmek için çıkan doğa fotoğrafçısı Ferzence Coşar, Türkiye'nin en zehirli yılanı olan Redde Engerek yılanının saniye saniye kaydetti.

24.05.2024 - 13:17 | | DHA
Türkiye'nin en zehirli yılanı saniye saniye  görüntülendi!

Van'da Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, İpekyolu ilçesi sınırlarındaki 3 bin 204 metre yüksekliğiyle Van'ın ikinci yüksek dağı olan Erek Dağı'na gezmeye çıktı. Coşar dağda gezerken, Türkiye’nin en zehirli yılanlarından redde engerek yılanını görüntüledi. 

EN ZEHİRLİ TÜRLER ARASINDA YER ALIYOR

Nadiren türüne rastlanan radde engerek yılanının görüntülemeyi başaran Coşar, "Daha önce Hakkari ve Ağrı’da görülmüştü. Van’da daha önce görülmemişti. Ben rastladım ve görüntüledim. Bu tür yılan hemen hemen en zehirli türlerden birisidir." dedi.

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