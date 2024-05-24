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LGS giriş belgeleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı.

24.05.2024 - 14:24 |
LGS giriş belgeleri yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav giriş yeri bilgilerinizi görmek için tıklayınız.

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