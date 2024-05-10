Seçil Erzan dosyasında banka kamera kayıtları ortaya çıktı

Seçil Erzan soruşturmasında para trafiğine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni bilirkişi raporunun detaylarını CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz anlattı:

Seçil Erzan'ın son duruşması 8 Mart'ta görülmüştü. Orada diğer duruşmalardan farklı olarak Seçil Erzan'ın savunmasında değişikiik vardı. Bankaya tek kelime etmeyen Seçil Erzan çarpıcı ifadeler kullandı. Erzan, "Ben hiçbir şeyi gizli saklı yapmadım. Paralar, evraklar bankaya gelip götürüldü. Her şeyi açık seçik yaptım. Bankanın bu para alışverişinden haberinin olmamasının ihtimali yok." dedi. Ardından mağdur avukatları banka kayıtlarının silindiği bunların da dosyaya eklenmesini talep etti.

Mahkeme başkanı duruşma sonunda şöyle bir talepte bulundu. 400 sayfalık hali hazırda bilirkişi raporu vardı.

13 Ocak 2023 tarihinde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan'ın bankaya elinde siyah bir poşetle gelip ayrıldığı görülüyor.

Seçil Erzan gözaltına alınmadan 3 gün önce Emre Belezoğlu, Volkan Bahçekapılı ile birlikte banka şubesine geliyor.

Haberin Devamı

"BANKAYI DA SÜRECE DAHİL ETMEK İSTİYOR"

Erzan mahkemede, “Bankayı da bu işin içine dahil etmek istiyor gibi bir durumu var. Bankanın çok ciddi bir kontrol eksikliği vardı. Banka müdürüydüm ama kimse bana gelen gideni sormuyordu. Ben orada hiçbir şeyi gizli saklı yapmıyordum. İfadelerini kullanmıştı.