Bakan Işıkhan: İstihdam tarihi zirvesini yeniledi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik rakamları sonrası istihdamın 32 milyon 588 bin kişiye ulaşarak tarihi zirvesini yenilediğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:
İstihdam sayımız 2024 yılı Mart ayında; bir önceki aya göre 139 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 1 milyon 372 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi.
Böylelikle istihdam oranı; bir önceki aya göre 0,2 puan, bir önceki yıla göre ise 1,7 puan artarak %49,5 olarak gerçekleşti.
Son 11 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre ise 1,4 puan azalarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti.
Gençlerde ise bu oran %15,1 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı adımlarımızla ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
İstihdam sayımız 2024 yılı Mart ayında;— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 10, 2024
bir önceki aya göre 139 bin kişi,
bir önceki yıla göre ise 1 milyon 372 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi.
Böylelikle istihdam oranı;
bir önceki aya göre 0,2 puan, bir önceki yıla göre ise 1,7 puan… pic.twitter.com/objdpk2har