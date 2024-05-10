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Bakan Işıkhan: İstihdam tarihi zirvesini yeniledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik rakamları sonrası istihdamın 32 milyon 588 bin kişiye ulaşarak tarihi zirvesini yenilediğini açıkladı.

10.05.2024 - 12:10 |
Bakan Işıkhan: İstihdam tarihi zirvesini yeniledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

İstihdam sayımız 2024 yılı Mart ayında; bir önceki aya göre 139 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 1 milyon 372 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi.

Böylelikle istihdam oranı; bir önceki aya göre 0,2 puan, bir önceki yıla göre ise 1,7 puan artarak %49,5 olarak gerçekleşti.

Son 11 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre ise 1,4 puan azalarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Gençlerde ise bu oran %15,1 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı adımlarımızla ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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