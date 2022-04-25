Bakan Koca duyurdu! Sağlık çalışanlarına saldırı...

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "LİCE’DE SAĞLIKTA ŞİDDETE TUTUKLAMA. Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.