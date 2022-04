Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıklıyor.

Artık sonuna doğru yaklaştığımız mübarek Ramazan ayında, bugünlerde içinde olduğumuz Kadir Gecenizi tebrik eidyorum. Rabbim'den milletimizi, tüm insanlığımızı affıyla bereketiyle kuşatmasını istiyorum.

Dünyanın dört bir yanındaki haksızlıkların sona ermesini istiyorum.

Hem daha çok çalışmak hem daha .çok şükretmek için sayısız sebebimizin olduğu bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz.

Bu muhataralı dönemi her alanda yeni bir atılımın vesilesi haline dönüştürmeye kararlıyız.

Önce küresel finans krizi, ardından salgın kriziyle dengelerin bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz.

Salgın sürecinde gelişmiş ülkelerin bile aslında ne kadar kırılgan siyasi, toplumsal, ekonomik bir yapıya sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Ülkemiz bu sıkıntılı sistemi sağlık sisteminden altyapısına varana kadar çok güçlü bir şekilde geride bırakmıştır. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefi olan ekonomi planımızı ısrarla uyguladık.

Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere çok ciddi sübvanse yaparak, vatandaşımıza korumaya çalışmamıza rağmen can sıkıcı durumun ortada olduğunun farkındayız.

Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da, bu süreçte yükselen kurun fiyatlar üzerindeki artışı kalıcı olmuştur.

Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç fiyatlarını sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyorum.

Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz.

15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz.

Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak.

Kendi güvenliklerini güvence altında tutmak için bu ülkenin enerjisini sömürenlerin devri bir daha gelmeyecektir. Bizim için artık güçlü ve büyük Türkiye, milletimizi bu doğrultuda kenetleyecek birlik ve beraberlik hamlesi var.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi içerde ve dışarda nice badirelerden, nice sinsi tezgahlardan uzaklaştırmak için gereken her adımı bu gaye ile attık. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyulu her ferdi ülkemizin nerden nereye geldiğini iyi biliyor.

Sabredersek azmedersek sağlam durursak bu yolun sonu Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal'in tarif muasır medeniyetin üstü diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız.

Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabı var. Ama unutulmamalıdır ki asıl önemli olan milletin iradesi, milletin sözüdür. Artık tüm bu emeklerin karşılığını alma, hasadını yapma vaktinin eşiğindeyiz.

Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin pençesinden kurtardık, çarşı pazardaki ateşi de söndüreceğiz.

İçerde de dışarıda da karşımızda neyin olduğunu, nasıl mücadele edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Ülkenin hiçbir konusunda çözümü olmayanların çıkardıkları gürültü, kendi ihtiraslarının çıkardıkları karın gürültüsünden ibarettir.

Biz ülkemiz ve milletimiz için ne yapılması gerekiyorsa onun hazırlığını ve icrasını yürütmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz asrın başlarında büyük kayıplar verip, derin acılar çekerken bütün bunlarla beraber umudumuzu, mücadele azmimizi kaybetmemiş bir milletiz.

Bizim çekinmek mecburiyetinde kaldığımız yerlerin tamamında iyiyse dünyanın en alçak katliamları gerçekleştirilmiştir. 150 yıl önce içinde 500 caminin de bulunduğu ecdat eserlerine sahip şehirlerde bugün birkaç eserden başka bir şey bulamazsınız.

1. Dünya harbi yani 600 yıllık asırlık bir cihan devletinin savaşı devam ederken Anadolu'daki Ermeniler Batı'nın kışkırtmasıyla Müslüman köylerine saldırdılar. Ermeni propagandası saçmasını ifade etseler de bu çeteler tarafından Anadolu katledilen müslümanların sayısı katbekat fazladır.

Ancak tarihin ve onun ilmiyle uğraşan tarihçilerin yapması gereken tartışmaların ülke içinde ve dışında meze haline dönüştürülmesine asla rıza göstermedik, göstermeyeceğiz.

Çeşitli ülkelerin yönetimleri tarafından tanınan güya Ermeni ifadeleri bizim için hiçbir hükmü yoktur. Sayın Biden önce Ermenilerle olan bu tarihi iyi öğrenmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp da Türkiye'ye meydan okumaya kalmasını bizim bağışlamamız mümkün değildir.

Ülkemizde yaşayan Ermeni vatandaşlarının bu siyasi istismardan rahatsız olduklarını biliyoruz. Bu yüce kurumda sergilenmesini de açık bir ihanet olarak görüyoruz.

Mesele tarihi çarpıtarak ülkesine terör örgütünü destekleyerek millete ihanete geldiğinde bakıyorsunuz, hepsi ön sırada yer alıyorlar. Biz de doğrusu bunları bu parlamento mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. PKK'nın parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin her şey den önce bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor.

Bilindiği gibi Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde çok büyük katliamlar yaşanmıştır. Boyu kadar tüfeği eline vermek suretiyle Kandil'e taşıyan bu teröristleri, neyle izah edeceksiniz? Utanmadan, sıkılmadan parlamentonun kürsüsünde utanmadan diğer partileri suçlayama kalkan bu müptezelleri nasıl izah edeceksiniz.

Bu milletin fertlerinin canına, namusunu kirleten herkesin ülkemizden milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Meclis'teki 2. büyük partinin milletvekilleri arasında benzer hezeyanları dile getirenleri de milletimiz sandıkta hesabını soracaktır.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Türkiye'nin güvenliğini sınır dışında yürüttüğümüz operasyonlara devam ediyoruz. Bu operasyonlar, hiçbir teröristin ülkemize sızamayacağı, kaçamayacağı duruma kadar sürecektir. Bu harekatlarımızla komşularımızın toprak bütünlüğünü korumasına katkı sağlıyoruz.

Operasyon sırasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Sadece 2022 yılında son operasyonlar da dahil olmak üzere güney sınırında etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı bini bulmuştur. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmamıştır.

Pençe-Kilit operasyonunun amacı da Zap Bölgesini teröristlerden tamamen temizlemektir.

Ülkemizin her yaptığı harekat gibi son operasyon da BM sözleşmesinden komşularımızla ikili anlaşmalarımızdan tamamen uluslararası hukuka uymaktadır. Türkiye, Irak topraklarında işlenen terör örgütü mensuplarının tepesine bindikçe Suriye tarafında da birtakım hareketlenmeler olduğunu görüyoruz.

Bu saldırılara şimdilik önceden belirlenen hedeflere uzun namlulu silahlarla karşılık vermemiz kimseyi aldandırmasın. Sınırlarımız dibinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin verilmeyeceğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum.