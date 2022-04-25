GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Yargı Organları Temsilcileri ile İftar Programı’nda konuşuyor.

25.04.2022 - 20:56 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Anayasa Mahkememizin 60. yaşını tebrik ediyorum.

Hukukun işlemediği bir yerde sosyal barış ve istikrardan söz edilemez.

Halkımıza eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik üzerinden yükselme sözümüze daima sadık kaldık.

1982 anayasası ile ilgili en kapsamlı en köklü değişiklikleri biz yaptık ama vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldıramadık.

 

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Türkiye'de ilk kez görüldü, gözlemciler akın etti! Toz taşınımı ile sürüklenmiş!

Türkiye'de ilk kez görüldü, gözlemciler akın etti! Toz taşınımı ile sürüklenmiş!

16 ayrı suçtan aranan kadın İzmir’de yakalandı!

16 ayrı suçtan aranan kadın İzmir’de yakalandı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de ilk kez görüldü, gözlemciler akın etti! Toz taşınımı ile sürüklenmiş!

Türkiye'de ilk kez görüldü, gözlemciler akın etti! Toz taşınımı ile sürüklenmiş!

Sıradaki Haber
Çiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği ne zaman verilecek? Çiftçilere hibe desteği şartları nelerdir?

Çiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği ne zaman verilecek? Çiftçilere hibe desteği şartları nelerdir?

Sıradaki Haber
Engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi 2022, engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli maaşı ne kadar?

Engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi 2022, engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli maaşı ne kadar?

Sıradaki Haber
Rusya'dan 40 Alman diplomat için sınır dışı kararı

Rusya'dan 40 Alman diplomat için sınır dışı kararı

Sıradaki Haber