Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Anayasa Mahkememizin 60. yaşını tebrik ediyorum.

Hukukun işlemediği bir yerde sosyal barış ve istikrardan söz edilemez.

Halkımıza eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik üzerinden yükselme sözümüze daima sadık kaldık.

1982 anayasası ile ilgili en kapsamlı en köklü değişiklikleri biz yaptık ama vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldıramadık.