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Kaz Dağları’nda heyecanlandıran keşif: Sarıkız Tepesi’nde yeni bir böcek türü bulundu!

20.10.2026 - 15:15Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE, (DHA)

Kaz Dağları’nda heyecanlandıran keşif: Sarıkız Tepesi’nde yeni bir böcek türü bulundu!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları'nın zirvelerinde yürüttüğü saha araştırmaları sırasında bilim dünyasına henüz tanıtılmamış tamamen yeni bir böcek türü keşfetti. Çanakkale ve Balıkesir sınırlarında yer alan Kaz Dağları'nın 1.705 metre yükseklikteki meşhur Sarıkız Tepesi'nde tespit edilen tür, bölgenin endemik biyolojik çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) görevli akademisyen Doç. Dr. Şahin Kök tarafından Kaz Dağları'nda yapılan araştırmada yeni bir böcek türü keşfedildi.

ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök'ün yaptığı araştırmada Çanakkale ve Balıkesir illeri sınırlarında bulunan Kaz Dağları'nda bin 705 metre yükseklikteki Sarıkız Tepesinde 'Kardikeni' olarak bilinen 'Acantholimon ulicinum' bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü bulundu.

Bu böceğe, üzerinde beslendiği konukçu bitkiye özgü bir böcek olduğundan dolayı ‘Anuromyzus acantholimonis’ ismi verildi. Doç. Dr. Kök ile birlikte Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda yeni keşfedilen böcek türünün dünyadaki tüm yakın akraba türleri ayrıntılı olarak incelenerek kapsamlı bir morfolojik revizyon çalışması gerçekleştirildi. Yeni böcek türünün keşfini ve diğer yakın akrabalarının morfolojik revizyonunu içeren makale, dünyada hayvansal taksonomi alanında otorite bilimsel dergilerden olan ‘Zootaxa’ dergisinde yayınlandı.

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