Kastamonu’da doğaseverleri heyecanlandıran proje: Ballıdağ’a yeni parkurlar geliyor

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Doğa Yürüyüş Parkuru, Ballıdağ Gözetleme Kulesi’nden başlayarak Taşçılar Göleti’nde son bulacak. Yaklaşık 12 kilometrelik güzergâh, bin 700 rakımdan 990 rakıma doğru ortalama yüzde 5 eğimle ilerleyerek Ballıdağ ormanlarının ve yaylalarının eşsiz manzaralarını ziyaretçilere sunacak.Atlı Yürüyüş Parkuru ise 4 kilometre uzunluğunda olacak. Çömlekçiler köyünden başlayarak Taşçılar Göleti’nde tamamlanacak bu parkur, doğa ile iç içe farklı bir deneyim yaşatacak. Projenin donatı yapım işi ihalesi 23 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.