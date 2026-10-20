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İletişim Başkanı Duran: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulması önemli bir aşama

20.10.2026 - 15:39Güncellenme Tarihi:
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İletişim Başkanı Duran: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulması önemli bir aşama

İletişim Başkanı Duran, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki stratejik işbirliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşama olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının, üç kardeş ülke arasındaki stratejik işbirliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşama olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında geliştirilen bu stratejik ortaklık, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini, savunma alanındaki ortak kabiliyetlerin artırılmasını ve bölgemizde güvenlik ve istikrarın korunmasını hedeflemektedir. Bölgenin meselelerinde bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesini esas alan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, güvenliği ve dayanışmayı önceleyen ortak bir iradenin tezahürüdür. TBMM'deki onay sürecinin ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ile Pakistan için hayırlı olmasını temenni ediyor, şimdiden emeği geçen tüm partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum."

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