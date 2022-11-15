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Bakan Koca duyurdu! 58 yaralı taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "58 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu oldu, tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda'' dedi.

15.11.2022 - 11:02 |
Bakan Koca duyurdu! 58 yaralı taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananların durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor."

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