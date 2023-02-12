Bakan Kirişci: Tesislerimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana’da deprem bölgesindeki barajların durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kirişci'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Barajlarla ilgili yalanlar, dezenformasyon yardım çalışmalarını olumsuz etkiledi. Bunlar insan olup olmadıkları konusunda bir değerlendirmememiz oldu. Deprem bölgesinde 140 baraj ve gölet bulunmakta, hiçbir tehdit söz konusu değil. Barajlarımız DSİ ekiplerimiz tarafından günlük olarak kontrol ediliyor.

132’sinde acil mücadeleyi gerektiren bir durum söz konusu değil. 8’inde incelemeler sürüyor. Hatay’da barajı da yerinde inceledik. Barajın bir tehlike doğuracağı noktasında bir tehdit yok. Bunlardan Malatya Sultansuyu Barajı’nın suyunu boşalttık. Atatürk Barajı ve Yarseli Barajı ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu yerinde yaptığımız incelemelerle paylaştık.

Atatürk Barajını yerinde yine teknik ekibimizle inceledik. Çatlaklar olduğu var ama bu çatlaklar her zaman olan şey. Bu çatlakların sözünü ettiği gibi barajın tehlike doğuracağı noktasında asla değerlendirilmemesi gerektiğini duyurmak istiyorum.

Herhangi risk söz konusu değil. Hiçbir yerde su sızıntısı yok, çatlaklar tehlike arz etmiyor.