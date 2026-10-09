Kış lezzetinde sezon erken açıldı: Havza'da meşhur kaz tiridi tirit evlerinde yerini aldı!

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Samsun'un Havza ilçesinde kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden kaz tiridi sezonu bu sene erken başladı.

Havza'nın yanı sıra Kavak, Vezirköprü, Ladik ve Asarcık ilçelerinde de kaz tiridi kültürü yaşatılıyor. Ancak Havza, kaz tiridi denildiğinde akla gelen ve lezzetiyle öne çıkan ilçelerin başında geliyor. Her yıl kış mevsiminin gelmesiyle yoğun ilgi gören kaz tiridi, bu sezon da Havza'daki tirit evlerinde vatandaşlarla buluşmaya başladı. İlçe esnafı, sezonun erken açılmasıyla birlikte kaz tiridine olan ilginin artmasını bekliyor. Havza, yöresel mutfağının önemli değerlerinden kaz tiridiyle bu kış da çevre il ve ilçelerden gelecek misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.





Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, kaz tiridinin ilçenin tanıtımında ve yerel esnafın ekonomisine katkı sağlamasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kaz tiridi sezonunun başlamasının gastronomi turizmine de katkı sunacağını ifade eden İkiz, özellikle çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşları Havza'ya davet etti.