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Cizre'de beyaz altın hasadı başladı: Tarlalara giren biçerdöverler için sıkı denetim! Ürün kaybı en aza indirilecek

09.10.2026 - 10:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Cizre'de beyaz altın hasadı başladı: Tarlalara giren biçerdöverler için sıkı denetim! Ürün kaybı en aza indirilecek

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bölgenin en önemli tarımsal geçim kaynaklarından biri olan pamukta hasat heyecanı başladı. Tarlalara giren biçerdöverler sezonun ilk ürünlerini toplamak için yoğun bir mesaiye girişirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ürün kaybını en aza indirmek için denetimlerini artırdı.

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Şırnak’ın Cizre ilçesinde pamuk hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün kaybını en aza indirmek ve verim tespiti yapmak amacıyla tarlalarda biçerdöver denetimlerine hız verdi.

Bölgenin en önemli tarımsal geçim kaynaklarından biri olan pamukta hasat heyecanı başladı. Cizre de tarlalara giren biçerdöverler, sezonun ilk ürünlerini toplamak için yoğun bir mesaiye girişti.

Cizrede beyaz altın hasadı başladı: Tarlalara giren biçerdöverler için sıkı denetim Ürün kaybı en aza indirilecek

Hasat çalışmalarına Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Fındık, kurum personeli ve ilçe çiftçileri de katıldı. İlk ürünlerin tarladan kaldırıldığı süreçte, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik personel de sahaya inerek biçerdöver kontrolleri gerçekleştirdi.

Saha denetimleri kapsamında teknik ekipler, bir yandan tarlalarda ürün verim tespit çalışmaları yürütürken diğer yandan biçerdöverlerin döküm oranlarını inceledi. Yetkililer, yapılan sıkı kontrollerle hasadın teknik kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı ve yaşanabilecek ürün kayıplarını en alt seviyeye indirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

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