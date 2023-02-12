SGK depremzedeler için harekete geçti! Ertelenen borçlar belli oldu, dikkat çeken 'ilaç' detayı

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Tüm ülkeyi yasa boğan deprem haberlerinden sonra yardım seferberliği başladı. Ülkenin dört bir yanından herkes elinden gelen yapmak için kolları sıvarken, deprem sonrası devletin tüm kurum ve kuruluşları da seferber oldu. Özellikle SGK işlemlerinde depremzedeler için bazı tedbir ve kolaylıkların olduğu ise çok az kişi tarafından biliniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, gazetevatan.com’a yaptığı açıklamada bu kolaylıkları detayları ile anlattı.

“BELGELERİN VERİLME TARİHLERİ ERTELENDİ"

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2 gün önce bir genel yayımladığını hatırlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, “Bu genelgeye göre depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren iş yerleri ve bu illerde çalışan ikamet eden sigortalılar için 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında ödemelerinin ertelenmesi gündeme geldi. Bu şekilde mücbir sebep kapsamına alındı. SGK’da mücbir sebeple 5510 sayılı kanunun 91. maddesi gereği bazı borçlar ertelenebiliyor kuruma. Bu borçlardan birincisi 6 Şubat 2023 ile 30 Nisan 2023 tarihleri arasında SGK’ya verilmesi gereken bilgi, belge, beyanname, iş kazasından doğan ve meslek hastalığından doğan belgelerin verilme tarihleri 26 Mayıs 2023 tarihinin sonun kadar uzatıldı” dedi.

“PRİM BORÇLARININ GECİKME CEZASI ERTELENDİ”

Bu tarihe kadar verilmiş olan belgeler için herhangi bir ceza ya da idari yaptırım uygulanmayacağını ifade eden Ete, “Yine 6 Şubat 2023 tarihinde önce ödeme süresi dolmuş prim borçlarının 2023 yılı ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ve haziran aylarına kadar ait olan bütün prim borçları gecikme cezası uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı” ifadelerini kullandı.

Ödeme vadesi geçmiş borçların yeniden yapılandırılması (ihya) ile ilgili de yeni kararlar alındığına değinen Ete, “Yapılandırılmış olan ya da taksitlendirilmiş olan tüm borçlar eğer depremden etkilenen illerde yaşıyorsanız ve prim borçlarınızı taksitlendirdiyseniz yani ihya ettiyseniz, bütün bu taksitli borçların 31 Temmuz 2023 tarihine kadar olanları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenebilecek. Bunlardan herhangi bir gecikme cezası da alınmayacak” dedi.





EYT BORÇLARIYLA İLGİLİ KARARLAR

EYT kapsamında çok sayıda vatandaşın borçlandığını hatırlatan Ete, “Doğum ile askerlik gibi akla gelen ve 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde yer alan doktora borçlanması, avukatlık staj borçlanması, yurt dışı borçlanması dahil olmak üzere tüm borçlanmalar ve ihya kapsamına giren borçlarda eğer son ödeme tarihi 6 Şubat 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ise 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi” uyarısında bulundu.

MALULEN EMEKLİLERİN KONTROL MUAYENE TARİHİ DE DEĞİŞTİ

Ete, “Yine malulen ya da vergi indirim belgesi ile yani engelli emekliliği dediğimiz emeklilikten yararlanıp emekli olan, fakat kontrol muayenesi gelenlerin de muayene tarihleri 1 Şubat 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ise muayene tarihleri direkt 31 Ağustos 2023 olarak belirlendi” dedi.

“Yani eğer malulen emekliyseniz, engelli emeklisiyseniz ve kontrol muayeneniz varsa 1 Şubat 2023 ile 31 Ağustos arasında, bunların hepsi tarihleri 31 Ağustos 2023 olarak güncellendi."

“YERSİZ ÖDEMELER DE ERTELENDİ”

Yersiz ödemelerle ilgili de alınan kararları aktaran Ete, “Eğer depremden etkilenen iller arasındaysanız ve fazla yersiz ödemelerden dolayı SKG'ya bir ödemeniz varsa, bu ödemeler de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar ödenmiş kabul edilecek” açıklamasında bulundu.

Bu ödemelerin geç olarak değerlendirilmeyeceğini ifade eden Ete, bu imkanlardan faydalanmak için depremden etkilenen 10 ilde sigortalı çalışıyor olmanın ya da ikamet ediyor olmanın yeterli olacağını söyledi.

“İLAÇLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK”

Eczanelerden ya da sağlık birimlerinden talep edilen ilaçların herhangi bir katkı payı alınmadan, deprem bölgesinde ücretsiz olarak verileceğini belirten Ete, “En azından birer reçetesi verilecek ama ellerinde raporları olanlara da ilaçların eczaneler tarafından ücretsiz olarak verilmesi konusunda da çalışmalar var” dedi.