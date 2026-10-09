Yozgat’ta yıllardır yapılıyor! Şişeye dolduruluyor, yıllarca saklanıyor

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Ersoy, ellerinin altında kolayca hazır yemek olarak bulunan şişe tarhanasının sağladığı kolaylıkları ve faydalarını ise şöyle anlattı:"Bu güneşte kurutması gibi değil. Bu çorbası. İsteyen içine sarımsak doğrayabilir, nohut haşlayıp koyabilir, mercimek koyabilir. Hazır çorba oluyor bu. Kurutmaya göre bu daha pratik daha kolay, hazır yemek oluyor. Tarhana bizim yöremizin en güzel vazgeçilmez yemeği. Çocuklarımız ihtiyarlarımız bunu çok severek yer. Çok güzel tüketiriz, bizim ana yemeğimizdir. Misafirimiz geldiğinde de yaparız kendimize de yaparız olmazsa olmazımız bizim. Vitaminleri yüksek, demir eksikliğine iyi geliyor, çocukların gelişimine iyi geliyor. Hastalanınca da tüketiyoruz."