Bakan Ersoy: Belediyecilik sosyal medya ile yapılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti’nin Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Durali Kolpak’ın düzenlediği iftar programına katıldı. Bakan Ersoy, programda konuşmasından önce kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyerek tek tek fotoğraf çektirdi.

Konuşma için kürsüye çıkan Bakan Ersoy, Türkiye için inanç, beraberlik, sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın en temel değerler olduğunu, Konyaaltı’nda ise bütün toplumsal renklerin yer aldığını söyledi. Ersoy, “Pazar günü ilçemizi, şehrimizi 5 yıl idare edecek kişileri seçeceğiz. Seçimler şölen havasında geçecek. Türkiye demokrasi tecrübesi gelişmiş bir ülke. Neredeyse 80 yıldır milletimiz sandık başına gidip tercihini yapar. Yıllar içerisinde laf üretenlerin değil, iş ve hizmet üretenlerin öne çıktığını görüyoruz” dedi.

Ersoy, “Reklamla, afişle, imajla bir yere kadar yol alabilirsiniz. Vatandaş çöpü toplanıyor mu ona bakar. Belediyecilik reklam ajanslarıyla, sosyal medya aparatlarıyla yapılmaz, hizmet ve eserle yapılır. Her bir vatandaşımızın kararı başımızın tacıdır. Demokrasi anlayışında milletin kararını beğenmemek, ona küsmek diye bir şey yoktur. Hizmet ve eser üretirken ayrımcılık da yoktur. AK Parti olarak 19 ilçemizde adaylarımızla karşınızdayız" dedi.

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Antalya için çalıştıklarını söyleyen Ersoy, “Gözbebeğimiz Antalya maalesef belediyecilik hizmetlerinde dökülüyor. Antalya vakit kaybediyor, enerjisini tüketiyor. Bu tabloyu değiştirmeye talibimiz pazar günü adaylarımız tarihi bir başarıya imza atacaktır. Durali Kolpak, içinizden birisidir. Antalya’ya Konyaaltı’na aşık bir arkadaşımız. 2002 yılından bu yana Antalya ve Konyaaltı için canla başla çalıştık. Antalya'yı bir uçtan diğer uca gelişmiş bir şehir yapmak için canla başla çalışacağız” dedi.

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından Konyaaltı Belediye Başkan adayı ve meclis üyesi adayları ile programa katılanları selamladı.