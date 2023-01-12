Bakan Çavuşoğlu: PKK İsveç'in NATO üyeliğine mayın döşüyor

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İsveç Büyükelçisini Bakanlığımıza çağırıp gerekli tepkiyi gösterdik. Sorumluların derhal bulunması gerektiğini vurguladık. Merkezde herkesin gözü önünde olan bir şey. Bu şu demek İsveç makamları buna göz yumdu, izin verdi demek oluyor bu. Tedbir almazlarsa Fransa'da olduğunu gibi kendilerine yönelik de şiddet olayları yaşayacakları bu terör örgütlerinden. PKK İsveç'in NATO üyeliğini engellemek istiyor. İsveç de PKK'ya engel olmazsa biz de NATO üyeliğine sıcak bakamayız. PKK İsveç'in NATO'YA üyeliğine mayın döşüyor. İsveç burada bir tercih yapacak.

Bir önceki hükümet ile kıyaslama yapacak olursak bu hükümet daha kararlı. Ancak biz sözde değil eylemde görmek istiyoruz bu tepkileri. Şimdi adım atma zamanı. Zaman baskısı altında olan biz değiliz. Onlar. Kanunların hükümlerini uygulayıp tedbir alacaklar.