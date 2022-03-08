GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAyçiçek yağı stokçularına baskın! Hepsi depolardan çıktı
HaberlerGündem Haberleri Ayçiçek yağı stokçularına baskın! Hepsi depolardan çıktı
ABONE OL

Ayçiçek yağı stokçularına baskın! Hepsi depolardan çıktı

Ayçiçek yağında yapılan stoklarla ilgili mücadele başlatıldı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, bazı marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağların raflarda olmadığını gördü. Yapılan incelemelerde, 5’er litrelik yağların depolarda koliler halinde bekletildiği ortaya çıktı.

08.03.2022 - 16:49 | | İHA
ABONE OL

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyatların artacağı yönündeki iddiaların ardından stokçuluğun önüne geçebilmek için marketlere yönelik denetimlerini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile ilçe genelindeki zincir marketleri denetleyen zabıta ekipleri, bazı marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağların raflarda olmadığını gördü.

Bunun üzerine depoları inceleyen ekipler, 5’er litrelik yağların depolarda koliler halinde bekletildiğini tespit etmesinin ardından, markete yönelik tutanak tuttu. Bir market yetkilisi ise depodaki ayçiçek yağlarının aktüel ürünler olduğunu belirterek, 29 Mart'ta satışa sunacaklarını söyledi. Ekipler, haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşı mağdur eden marketlere ağır yaptırım uygulanacağını belirtti.

Ayçiçek yağı stokçularına baskın Hepsi depolardan çıktı

Ayrıca ekipler, marketlerdeki ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını denetledi. Bazı marketlerde raf ve kasa fiyatlarının eşleşmediği de tespit edilirken, ekmek gramajları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerde tek tek incelendi. Kurallara uymayan marketler hakkında işlemler başlatılırken, denetimlerin bundan sonra da sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Buğday fiyatları arttı mı?
İlgili Haber
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Buğday fiyatları arttı mı?
Çiftçiye hibe desteği! Yüzde 75'ini devlet karşılayacak! Resmen duyuruldu
İlgili Haber
Çiftçiye hibe desteği! Yüzde 75'ini devlet karşılayacak! Resmen duyuruldu
Kilosu 600 TL'den sayılıyor! Alıcısı...
İlgili Haber
Kilosu 600 TL'den sayılıyor! Alıcısı...
Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Düğmeye basıldı
İlgili Haber
Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Düğmeye basıldı

 

GÜNCEL HABERLER

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna’daki 158 askeri unsuru vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna’daki 158 askeri unsuru vurdu

ABD'den Rusya'yı zora sokacak bir hamle daha! Biden dünyaya duyuracak, yasaklanıyor...

ABD'den Rusya'yı zora sokacak bir hamle daha! Biden dünyaya duyuracak, yasaklanıyor...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’da durum kontrolden çıkabilir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’da durum kontrolden çıkabilir

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna’daki 158 askeri unsuru vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna’daki 158 askeri unsuru vurdu

Sıradaki Haber
Ayçiçek yağı stokçularına baskın! Hepsi depolardan çıktı

Ayçiçek yağı stokçularına baskın! Hepsi depolardan çıktı

Sıradaki Haber
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Buğday fiyatları arttı mı?

Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Buğday fiyatları arttı mı?

Sıradaki Haber
Devlet Tiyatroları 10 ilde 53 sözleşmeli personel alacak!

Devlet Tiyatroları 10 ilde 53 sözleşmeli personel alacak!

Sıradaki Haber