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GündemBin 641 yıldır yıl önce İmparator Theodosius tarafından yaptırılan Ayazma Suyu akmaya devam ediyor
HaberlerGündem Haberleri Bin 641 yıldır yıl önce İmparator Theodosius tarafından yaptırılan Ayazma Suyu akmaya devam ediyor

Bin 641 yıldır yıl önce İmparator Theodosius tarafından yaptırılan Ayazma Suyu akmaya devam ediyor

23.10.2026 - 00:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AKSARAY (İHA)

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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, bin 641 yıl önce İmparator Theodosius tarafından Nenezili din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına kilise olarak yaptırılan ve zaman içerisinde yapılan değişiklilerle camiye çevrilen Kilise Camii'nin yanında bulunan 35 basamaklı merdivenle inilen "Ayazma Suyu" akmaya devam ediyor.

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Güzelyurt ilçe merkezindeki, Kapadokya'daki en erken Hıristiyanlık dönemi eserlerinden birisi olan Kilise Camii (Aziz Gregorius Kilisesi), 385 yılında İmparator Theodosius tarafından Nenezili din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına inşa edilirken, daha sonra çeşitli değişikliklere uğradı. Kilisenin çan kulesi minare haline getirilerek camiye çevrildi. Kilise Camiinin yanında 35 basamak merdivenle inilen Ayazma Suyu olarak bilinen yeraltı suyu ise akmaya devam ediyor. Kilise Camii ve Ayazma Suyu yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından ören yerlerinde görev yaptıktan sonra emekli olan ilçe halkından Bülent Tekeli, "Burası Kilise Camii'nin avlusunda bulunan Ayazma Suyudur. Daha önceden vaftiz suyu olarak kullanılmış. 35 basamakla inilen bir yer. Taşların arasından sızarak gelip biriken bir su var, havuz biçiminde. İçerisi iki oda" dedi.

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Bin 641 yıldır yıl önce İmparator Theodosius tarafından yaptırılan Ayazma Suyu akmaya devam ediyor
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Bin 641 yıldır yıl önce İmparator Theodosius tarafından yaptırılan Ayazma Suyu akmaya devam ediyor