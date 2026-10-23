Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBir zamanlar darağacı olarak kullanılıyordu! Şimdi ilçenin simgesi oldu
HaberlerGündem Haberleri Bir zamanlar darağacı olarak kullanılıyordu! Şimdi ilçenin simgesi oldu

Bir zamanlar darağacı olarak kullanılıyordu! Şimdi ilçenin simgesi oldu

23.10.2026 - 00:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bir zamanlar darağacı olarak kullanılıyordu! Şimdi ilçenin simgesi oldu

Tokat'ın Pazar ilçesinde 1884 yılında dikilen ve 2010 yılında anıt ağaç olarak tescillenen çınar, yolun ortasındaki konumuyla dikkat çekiyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Pazar ilçesinde Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından 1884 yılında dikilen çınar ağacı, 142 yıllık geçmişiyle ilçe merkezinde varlığını sürdürüyor. Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescillenen çınar, yöre halkı tarafından ‘kavlağan ağacı' olarak biliniyor. Yolun ortasında bulunmasıyla dikkat çeken tarihi çınar, ilçe sakinlerinin adres tariflerinde de önemli bir yer tutuyor. İlçe dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken ağacın geçmişte idamlar için kullanıldığı ise halk arasında rivayet ediliyor.

Bir zamanlar darağacı olarak kullanılıyordu Şimdi ilçenin simgesi oldu


"Pazar ilçemizin simgesi oldu"
Doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Coruş, ağacın Pazar için önemli bir simge olduğunu belirterek, "Şu anda Tokat'ın Pazar ilçesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ağaç, ben kendimi bildim bileli buradadır. Tahminen 150 yıllık olduğunu söylüyorlar. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla önceden burası mahkeme önü ve hapishane olarak da kullanılıyormuş. Yine büyüklerimden duyduğum kadarıyla bu ağaç darağacı olarak geçiyormuş. 2010 yılında da ağacımız anıt ağaç olarak tescillendi. Pazar ilçemizin simgesi oldu" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Türkiye'nin tarım merkezinde hasat başladı! Fiyatı 40 liradan 20 liraya düştü
#Gündem

Türkiye'nin tarım merkezinde hasat başladı! Fiyatı 40 liradan 20 liraya düştü

Bin 641 yıldır yıl önce İmparator Theodosius tarafından yaptırılan Ayazma Suyu akmaya devam ediyor
#Gündem

Bin 641 yıldır yıl önce İmparator Theodosius tarafından yaptırılan Ayazma Suyu akmaya devam ediyor

Bir zamanlar darağacı olarak kullanılıyordu! Şimdi ilçenin simgesi oldu
#Gündem

Bir zamanlar darağacı olarak kullanılıyordu! Şimdi ilçenin simgesi oldu