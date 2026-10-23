Eyüpsultan’da korkutan gelişme! Kolonlarından ses gelen 5 katlı bina tahliye edildi
23.10.2026 - 01:38Güncellenme Tarihi:
Eyüpsultan'da kolonlarından ses geldiği belirtilen 5 katlı bina, ekipler tarafından tahliye edildi.
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Olay, akşam saatlerinde Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın kolonlarından ses geldiğini fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, çevrede önlem alıp binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen binada, sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.