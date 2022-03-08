°
Şehir seçiniz
    BİST2.0150.90EURO15.821.14USD14.490.83ALTIN932.441.06
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiKilosu 600 TL'den sayılıyor! Alıcısı...
    HaberlerEkonomi Haberleri Kilosu 600 TL'den sayılıyor! Alıcısı...
    ABONE OL

    Kilosu 600 TL'den sayılıyor! Alıcısı...

    Türkiye’nin meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin’de örtü altında yetiştirilen can erikte turfanda ilk hasat yapılırken, kilogramda 600 TL’den alıcı bulduğu belirtildi.

    08.03.2022 - 10:46 | | İHA
    Kilosu 600 TL'den sayılıyor! Alıcısı...

    Birçok sebze ve meyvenin üretildiği Mersin’in Erdemli ilçesinde çeşitli ürünlerin hasadı turfanda da yapılıyor. Geçtiğimiz hafta ilk kayısı çağlasının hasadının yapıldığı ilçede bu hafta ise yine örtü altında doğal olarak yetiştirilen can eriklerinin hasadına başlandı. İki ayrı serada yapılan erik hasadında verimin yüksek kalitede olduğu belirtildi. Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler, can erikleri tek tek dalından kopararak kutulara yerleştirdi. Özenle toplanan ilk ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere gönderilmeye başlandı. Toplanan ilk can eriklerinin kilogramının bahçede 600 TL'ye alıcı bulmaya başladığı belirtildi.

    Kilosu 600 TLden sayılıyor Alıcısı...

    Örtü altında erik yetiştiren üreticilerden Ali İhsan Keskin, bugün uzun süredir emek verdiklerini can eriklerini topladıklarını kaydetti.

    Kışın sert geçmesi nedeniyle erik ağaçlarının soğuklamasını tam alarak güzel çiçek açtığını belirten Keskin, "7 yıldır örtü altında erik yetiştiriyorum. Bu sene tam verim oldu, çok güzel" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Balıkta sevindiren gelişme! İnci kefali stoku arttı

    Balıkta sevindiren gelişme! İnci kefali stoku arttı

    Azerbaycan'dan Rusya'ya sert tepki!

    Azerbaycan'dan Rusya'ya sert tepki!

    Ukrayna'dan sonra Putin'in yeni hedefi Moldova mı? Korku içinde bekliyorlar, ülke hazırlıklara başladı...

    Ukrayna'dan sonra Putin'in yeni hedefi Moldova mı? Korku içinde bekliyorlar, ülke hazırlıklara başladı...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Balıkta sevindiren gelişme! İnci kefali stoku arttı

    Balıkta sevindiren gelişme! İnci kefali stoku arttı

    Sıradaki Haber
    2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Sıradaki Haber
    Azerbaycan'dan Rusya'ya sert tepki!

    Azerbaycan'dan Rusya'ya sert tepki!

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'dan sonra Putin'in yeni hedefi Moldova mı? Korku içinde bekliyorlar, ülke hazırlıklara başladı...

    Ukrayna'dan sonra Putin'in yeni hedefi Moldova mı? Korku içinde bekliyorlar, ülke hazırlıklara başladı...

    Sıradaki Haber